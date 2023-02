Lena Meyer-Landrut lässt tief blicken! „Für das Kleid hat sie hoffentlich einen Waffenschein“

Als jemand, der vor den Augen der Öffentlichkeit erwachsen werden musste, weiß Lena Meyer-Landrut ganz genau, wie sie polarisiert. Die Sängerin greift gerne zu gewagten Outfits oder verpasst sich eine unerwartete Typveränderung. Die Mode ist zudem ihr zweites Standbein geworden, nachdem Lena im Juni 2021 ihre eigene Kleidungsmarke „a lot less“ gegründet hat.

Ihre größte Leidenschaft ist und bleibt allerdings die Musik. Selbst wenn Lena Meyer-Landrut mal nicht auf Tour ist oder im Tonstudio neue Lieder einsingt, so ist sie doch immer am Musizieren. Für ihre Fans covert die ESC-Gewinnerin aus dem Jahr 2010 regelmäßig bekannte Popsongs. In ihrem neuen Video können die Zuschauer aber nur noch auf eines achten.

Unterwäsche vergessen? Lena Meyer-Landrut posiert im Cut-out-Kleid

Nein, es ist nicht der gutaussehende Mann an ihrer Seite, der die Fans ablenkt. Gemeinsam mit „The Voice Kids“-Kollege Álvaro Soler singt Lena Meyer-Landrut das Lied „Barefoot In The Park“, ein Song von James Blake und Rosalía aus dem Jahr 2019. Als gebürtiger Spanier übernimmt Álvaro dabei natürlich den Teil der Frau, während Lena die Zeilen von James Blake ins Mikrofon haucht. Das komplette Video der beiden findest du bei YouTube.

Für ihr Duett ernten Álvaro Soler und Lena Meyer-Landrut unzählige Komplimente. „Ich liebe deren Stimmen zusammen so sehr“, heißt es in den Kommentaren. Ein anderer Fan schreibt: „Fände es total cool, wenn die beiden mal ein gemeinsames Album rausbringen würden.“ Doch ebenso viel Aufmerksamkeit erregt Lenas Outfit, das sie während der Aufnahme trägt. Es ist ein Minikleid mit transparenten Ärmeln, einem hohen Beinausschnitt und einem weiteren kreisförmigen Cut-out an ihrer Hüfte.

In dem freizügigen Kleid scheint sich Lena Meyer-Landrut sichtlich wohlzufühlen. Bei Instagram teilt die Sängerin gleich mehrere Fotos von sich in dem offenherzigen Kleidungsstück. Während es im Video mit Álvaro Soler noch so aussieht, als würde die 31-Jährige gar keine Unterwäsche drunter tragen, blitzt bei den Instagram-Fotos sogar ihr schwarzer Slip hervor.

Lediglich ein dünner Faden an ihrem Oberschenkel hält das Dress von Lena Meyer-Landrut untenrum zusammen. „Für das Kleid hat sie hoffentlich einen Waffenschein. SIE kann es tragen“, staunt ein Fan. Ein weiterer Nutzer zitiert vor lauter Begeisterung Rex Gildo: „Du bist so heiß wie ein Vulkan!“