Lena Meyer-Landrut: Intimes Video – sie zeigt allen...

Diese Bilder dürften vor allem ihre weibliche Fangemeinde erfreuen. Lena Meyer-Landrut zeigt sich – im Gegensatz zu manch anderen ihrer musikalischen Kolleginnen – gut und gerne mal komplett ohne Make-up in der Öffentlichkeit. Natürlichkeit ist das Motto der Sängerin.

Jetzt teilt Lena Meyer-Landrut ein Video auf Instagram, das sie ebenfalls ungeschminkt zeigt. Doch dabei soll es nicht bleiben.

Das ist Lena Meyer-Landrut

Lena Meyer-Landrut teilt intimes Video

In einem kurzen Make-up-Tutorial nimmt die einstige ESC-Gewinnerin ihre Follower mit auf eine persönliche Reise in ihre tägliche Make-up-Routine. „Heute gibt’s eine Mini-Make-up Morning-Routine von mir für euch“, beginnt die 29-Jährige ihre Worte. Und dann geht es auch schon los.

Lena Meyer-Landrut. Foto: imago images/Photopress Müller

Ganz uneigennütz ist das Filmchen für Lena Meyer-Landrut natürlich nicht, sondern schlichtweg das Resultat eines Werbedeals.

Das ist Lena Meyer-Landrut:

sie wurde am 23. Mai 1991 als Lena Johanna Therese Meyer-Landrut in Hannover geboren

Lena wurde durch ihre Teilnahme am Eurovision Song Contest (ESC) im Jahr 2010

Mit dem Song „Satellite“ gewann sie den Musikwettbewerb

Sie saß bei „The Voice Kids“ schon zusammen mit Mark Forster in der Jury

Auch bei „Unser Song 2017“ saß Lena Meyer-Landrut in der Jury

Bei Youtube hat sie über 700.000 Abonnenten

Auf instagram hat sie mittlerweile 3,5 Millionen Follower

Lena Meyer-Landrut: Ihre Fans flippen aus

Ihren Fans – einschließlich ihrem persönlichem Make-up-Artist Philipp Verheyen – gefällt, was im Video zu sehen ist. „Wie kann man selbst ohne Make-up so verdammt gut aussehen. Schöner Look, Herz!“, schreibt Verheyen. Andere Follower finden ebenfalls: „Auch ohne Schminke siehst du verdammt gut aus“ oder „Soooo schön“.

Am Ende des circa zweieinhalb Minuten langen Clips gibt’s obendrein noch ein verschmitztes Lächeln für ihre Fans.

