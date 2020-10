Lena Meyer-Landrut zeigt Wow-Dekolleté: Fan stellt wilde Vermutung auf

Lena Meyer-Landrut heizt ihren Fans mal wieder ordentlich ein. Die Sängerin meldet sich nach einer kleinen Social-Media-Pause mit einem besonders heißen Schnappschuss zurück.

Ihre Fans haben Lena Meyer-Landrut schon sehr vermisst. Umso glücklicher werden sie sein, wenn sie das neuste Foto ihrer Lieblingskünstlerin entdecken. Doch ein aufmerksamer Follower kann bei diesem Anblick nur noch an eine Sache denken.

Lena Meyer-Landrut: Heiß, heißer, Lena! Fans rasten aus

Lena Meyer-Landrut geizt nicht mit ihren Reizen. Die Musikerin weiß, wie sie ihren Fans die Köpfe verdrehen kann. Am Mittwoch postet sie deshalb zwei sexy Fotos von sich bei Instagram.

Mit einem lasziven Blick und leicht geöffnetem Mund lässt Lena die Kommentarspalte explodieren. Es häufen sich die Flammen-Emojis, die der Sängerin deutlich machen sollen, wie attraktiv sie ist.

Auf dem zweiten Foto sieht man Lena Meyer-Landrut von der Seite. Dieses Bild gefällt einigen Followern sogar noch besser, da man die 29-Jährige darauf lachen sieht. „Ich liebe dein Lachen“, so eine Userin.

----------------------

Das ist Lena Meyer-Landrut:

Lena Johanna Therese Meyer-Landrut wurde am 23. Mai 1991 in Hannover geboren

Lena wurde durch ihre Teilnahme am Eurovision Song Contest (ESC) im Jahr 2010 international berühmt

Mit dem Song „Satellite“ gewann sie den Musikwettbewerb

Bei „The Voice Kids“ saß sie zusammen mit Mark Forster in der Jury

Am 5. April 2019 veröffentlichte Lena ihr fünftes Studioalbum „Only Love, L“

----------------------

Hat sich Lena Meyer-Landrut die Brüste vergrößern lassen?

Doch ein anderer Follower der ESC-Siegerin kann bei diesen Bildern nur an eines denken. „Ich glaube, da hat jemand obenrum was machen lassen“, behauptet er. Damit spielt er auf das üppige Dekolleté der Sängerin an. Ein anderer User stimmt ihm zu: „Dachte ich auch, hahaha.“

Zugegeben, normalerweise kennen wir Lena Meyer-Landrut mit einem nicht ganz so prallen Ausschnitt. Doch die Vermutung, dass sie sich mal eben die Brüste vergrößern lassen habe, erscheint eher fragwürdig. Der sexy Spitzen-BH in den Bildern scheint den Busen der Musikerin eben perfekt in Szene zu setzen.

Lena Meyer-Landrut bei der 71. Bambi-Verleihung am 21. November 2019 in Berlin. Foto: picture alliance/dpa

----------------------

----------------------

Lena Meyer-Landrut hat eine Bitte an ihre Fans

Und auch Lena selbst gibt zu, dass sie so „grade nicht aussehe“. Stattdessen verbringe sie den Mittwochabend gemütlich auf ihrer Couch und bittet ihre Fans um Filmempfehlungen.

Ihre Follower raten ihr zu Filmen und Serien wie „Enola Holmes“, „Babylon Berlin“ oder „Emily in Paris“. Für welches Programm sich Lena Meyer-Landrut schließlich entschieden hat, verrät sie nicht.

Dabei steht die Sängerin in der Regel im engen Austausch mit ihren treuen Followern. Im Netz beichtete Lena vor Kurzem, wieso es ihr lange Zeit sehr schlecht ging. Mehr dazu hier >>>