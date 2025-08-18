Erstes Lebenszeichen von Lena Meyer-Landrut – es ist öffentlich

Wann gibt es endlich ein Comeback von Lena-Meyer-Landrut? Diese Frage stellen sich ihre Fans mittlerweile schon seit Monaten. Die Sängerin, die 2010 erfolgreich durch den „Eurovision Song Contest“-Abend führte und den ESC gewann, hat sich komplett aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Eigentlich sollte sie 2024 noch eine Live-Tour absolvieren, sagte dann aber kurzerhand ab. Seitdem: kein Lebenszeichen. Bis jetzt!

Lebenszeichen von Lena Meyer-Landrut

Einen neuen Social-Media-Post gibt es von Lena Meyer-Landrut zwar nicht, dafür aber einen fetten Like im Netz. Und der gilt keiner Geringeren als Megastar Taylor Swift!

Die US-Sängerin trat vor einigen Tagen im Podcast „New Heights“ ihres Freundes Travis Kelce und dessen Bruder Jason Kelce auf, und verriet darin, dass bald ihr zwölftes Album erscheinen wird. „The Life of a Showgirl“ soll am 3. Oktober 2025 kommen und erfreut offenbar nicht nur Swifties weltweit – wie Taylors Fans genannt werden -, sondern auch den deutschen Musik-Export Lena Meyer-Landrut.

Display content from Instagram An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die 34-Jährige hat unter dem Instagram-Post einen Like hinterlassen und das haben ihre Fans auch bereits bemerkt. Unter einem ihrer letzten eigenen Posts, der vor 56 Wochen veröffentlicht wurde, kommentiert ein Fan aktuell: „Lena hat vor zwei Tagen Taylor Swifts aktuelles Video geliket. Ich glaub, ihr geht es gut. Sie will wahrscheinlich nur lowkey unterwegs sein.“

Davor machten sich andere Fans wiederum öffentlich Sorgen um Lena, schrieben unter anderem: „Hoffe es geht dir gut“. Oder: „Der größte Schritt ist der Schritt zurück in die Öffentlichkeit. Deine Fans würde es freuen…“

Der Like für Taylor Swift ist vielleicht ein erster kleiner Schritt in die öffentliche Richtung, die Lenas Fans begrüßen würden. Alles Weitere wird die Zeit sicher zeigen – ganz in Lenas eigenem Tempo. Denn wie schon Medienpsychologe Jo Groebel gegenüber dieser Redaktion erklärte, hat es nur die Sängerin selbst in der Hand: „Kein Fan, egal wie engagiert, hat das Recht zu erwarten, dass sie sofort zurückkehrt – nach einem Monat, sechs Monaten oder neun.“