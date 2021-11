Lena Meyer-Landrut: Scharfes Bild – sie erwähnt ausgerechnet IHN

Eigentlich ist Lena Meyer-Landrut nicht grade bekannt dafür allzu viel auf Instagram von sich zu zeigen. Hin und wieder gibt die Sängerin ihren rund 4,1 Millionen Followern auf der Plattform aber ein Lebenszeichen.

Wer großer Fan von Lena Meyer-Landrut ist, der muss oftmals verdammt lange warten, um von ihr in den sozialen Netzwerken etwas zu hören. Da sind einige ihrer Kolleginnen durchaus mitteilungsbedürftiger.

Lena Meyer Landrut hat etwas auf Instagram gepostet und IHN dabei erwähnt. Foto: IMAGO / Photopress Müller

Lena Meyer-Landrut teilt Foto und erwähnt IHN

Doch jetzt hat die „Strip“-Interpretin von sich auf Instagram hören lassen – und das mit einem verdammt scharfen Bild. Oder eher unscharf?

„Unscharf ist das neue scharf. Sagt mal: Danke Eric, du machst schöne Bilder“, schreibt sie zu ihrem aktuellen Schnappschuss dazu. Und der genannte Herr scheint wohl der Fotograf dieses „scharfen“ Bildes zu sein.

Das ist Lena Meyer-Landrut:

Lena Johanna Therese Meyer-Landrut wurde am 23. Mai 1991 in Hannover geboren

Mit 18 Jahren wurde sie von TV-Star Stefan Raab entdeckt

Am 29. Mai 2010 gewann sie mit ihrem Song „Satellite“ den Eurovision Song Contest

Ein Jahr später versuchte sie erneut ihr Glück, ihre Bemühungen mit einem neuen Song blieben aber leider ohne Erfolg

Neben der Musik arbeitet Lena auch als Model und Synchronsprecherin

Von 2013 bis 2016 war sie als Coach in in der Castingshow „The Voice Kids“ zu sehen, unter anderem neben Mark Forster

Auch bei „Unser Song 2017“ saß Lena Meyer-Landrut in der Jury

Lena Meyer-Landrut erwähnt Fotografen in ihrem neusten Insta-Beitrag

Auf dem Schnappschuss blickt Lena Meyer-Landrut verführerisch in die Kamera. Ihren Blick hat sie konzentriert in Richtung Kamera gewendet, die Lippen sind leicht geöffnet.

Etwas „unscharf“ ist es von der Qualität her trotzdem. Doch wie wir von der 30-Jährigen ja gelernt haben ist „unscharf das neue scharf“. Was sagen eigentlich die Fans zu dem Foto?

Lena Meyer-Landrut kriegt süße Kommentare von ihren Anhängern

Die überschütten die Beauty mit süßen Komplimenten: „Aber trotzdem schönes Foto von Dir, Lena“, „Unscharf? Also ich finde das Foto schon ziemlich scharf“ oder „Du wirst immer schöner“, heißt es in der Kommentarspalte.

Also egal ob „scharf“ oder „unscharf“ – ihre Fans lieben Lena Meyer-Landrut einfach!

Mark Forster sitzt bei „The Voice“ in der Jury. Kürzlich gab es einen fiesen Diss gegen den Musiker! Was da los war, liest du in diesem Artikel. (cf)