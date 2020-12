Lena Meyer-Landrut kann es nicht fassen – „Wie krass ist das?!“

Bei dieser Neuigkeit ist Lena Meyer-Landrut ganz aus dem Häuschen. Die Sängerin kann ihr Glück kaum fassen.

Mit so einer Resonanz hat Lena Meyer-Landrut in diesem Jahr nicht mehr gerechnet. Doch die Fans der Musikerin halten zu ihr.

Lena Meyer-Landrut platzt beinah vor Stolz

Nach langer Zeit meldet sich Lena Meyer-Landrut am Freitag mal wieder persönlich bei Instagram zu Wort – und das hat einen ganz bestimmten Grund.

Denn während zahlreiche Musikliebhaber derweil ihren Spotify-Jahresrückblick teilen, hat Lena ebenfalls eine persönliche Bilanz zum Jahr 2020 erhalten. Diese lässt die einstige ESC-Gewinnerin vor Stolz strahlen.

Lena Meyer-Landrut bei „Verstehen Sie Spaß?“ im April 2019 in München. Foto: imago images

--------------------------

--------------------------

Lena Meyer-Landrut: So lange müssen die Fans schon warten

„Danke für unfassbare fast 100 Millionen Streams auf Spotify in einem Jahr, in dem ich einfach nichts veröffentlicht habe. Wie krass ist das?!“, bedankt sich Lena Meyer-Landrut bei ihren treuen Fans.

Denn tatsächlich liegt der letzte Release der Sängerin schon 15 Monate zurück. Im August 2019 brachten sie und Nico Santos die gemeinsame Single „Better“ heraus. Seitdem war es still um Lena Meyer-Landruts musikalische Werke.

Lena Meyer-Landrut bei einem Auftritt in Hamburg am 6. Juli 2017. Foto: imago images

Dafür trat Lena in diesem Jahr beim „großen ProSieben Wohnzimmer-Festival“ auf, war zum sechsten Mal Teil der „The Voice Kids“-Jury und stattete Frank Elstner einen Besuch in seiner Talkshow „Wetten, das war’s..?“ ab. Außerdem ist die Sängerin weiterhin als Synchronsprecherin der Hauptrolle Poppy in der Animationsreihe „Trolls“ tätig.

--------------------------

Lena Meyer-Landrut: Das sind ihre Alben

My Cassette Player (2010)

Good News (2011)

Stardust (2012)

Crystal Sky (2015)

Only Love, L (2019)

--------------------------

Lena Meyer-Landrut verspricht neue Musik 2021

Doch das Warten auf neue Musik von Lena soll endlich ein Ende haben. „Ich freue mich auf nächstes Jahr. Da wird bestimmt wieder ein bisschen mehr Musik veröffentlicht“, prophezeit Lena Meyer-Landrut ihren Followern.

Und bis dahin können sich die Fans ja die Zeit mit Lenas alter Musik versüßen. Oder sie werfen hin und wieder einen Blick auf den Instagram-Account der Popsängerin. Denn dort teilt die 29-Jährige regelmäßig ziemlich heiße Fotos von sich – wie dieses hier.