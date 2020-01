Lena Meyer-Landrut: Jetzt macht sie es offiziell – „Liebeserklärung...“

Es ist soweit: Lena Meyer-Landrut ist zurück! Nach der groß angekündigten Social-Media-Pause kündigt die Sängerin nun ihr großes Comeback an.

Und nicht nur das. Obendrein macht Lena Meyer-Landrut noch eine rührende Liebeserklärung.

Lena Meyer-Landrut: Endlich macht sie es offiziell „Liebeserklärung...“

Lena Meyer-Landrut. Foto: imago images

Doch die richtet sich nicht etwa an einen bestimmten Mann, wie manch ein Fan vermuten könnte, sondern an ihre Freundin Charlotte Roche.

Mit den Worten „Hi, ich melde mich aus dem Social-Media-Detox zurück. So eine Instagram-Pause hat ja noch nie geschadet“ beginnt Lena Meyer-Landrut ihre Ankündigung in ihrer Insta-Story.

Lebna Meyer-Landrut beendet Instagram-Pause

„Ich melde mich mit super Nachrichten zurück. Frankfurt und München, die zwei Stopps meiner Tour, sind schon ausverkauft.“ Und dann die erlösenden Zusatzworte: „Das normale Programm meines Instagrams geht jetzt weiter.“

Und wie es weitergeht! Nachdem Lena in den vergangenen Wochen schon öfter Videos von sich und Charlotte auf Instagram hochgeladen hatte, folgt jetzt ein neuer Kurzclip – zu Ehren ihrer Mädelsfreundschaft.

Lena Meyer-Landrut macht offiziell eine Liebeserklärung. Foto: Instagram/ Lena meyer-Landrut

„Ich bewundere am meisten an dir, wie viel Mut du hast. Und das ist für mich das größte Vorbild“, sagt Lena ihrer BFF, danach gibt’s eine herzliche Umarmung. Dazu ein Bild von ihr und Charlotte mit dem Post „Liebeserklärung @charlotteroche“.

So reagieren Lenas Follower

Ihre Fans rasten geradezu aus, endlich wieder was von der einstigen ESC-Gewinnerin zu hören.

„Sooo happy, dass du wieder da bist“

„Ich hab dich soo vermisst“

„OMG, you're back I'm soooooooooooooooo happy“

„Ich hab dich ganz doll vermisst! Schön, dass du wieder da bist. I love you more than anything“

Instagram-Pause seit Anfang Januar

Seit dem 4. Januar mussten sich ihre Anhänger in Geduld üben. So lange hatte die 28-Jährige ihre Instagram-Pause durchgehalten. Zumindest fast: Am 10. Januar gab es immerhin ein kurzes Lebenszeichen von Lena.

Und jetzt also wieder den dauerhaften Instagram-Spam…