Lena Meyer-Landrut meldet sich aus Insta-Pause – ihre Nachricht sollte jeder lesen

Lena Meyer-Landrut hat sich in letzter Zeit rar gemacht. Der letzte Post auf Instagram ist bereits zwölf Tage alt. In der Insta-Zeit eine halbe Ewigkeit. Und auch in ihrer Story ist seit geraumer Zeit Ruhe eingekehrt.

Doch nun hat sich Lena Meyer-Landrut zurückgemeldet. Und das mit einer Nachricht, die wirklich jeder lesen sollte. Sie ist nämlich wichtig und richtig. So teilt Lena Meyer-Landrut einen Text der feministischen Website „OdeandieFreude“.

Lena Meyer-Landrut setzt sich für die Rechte von Frauen ein

Lena schreibt dazu: „Ich weiß, ich habe in letzter Zeit nicht viel gepostet. Doch wenn etwas wie das hier meinen Weg kreuzt, muss ich es einfach teilen.“ Doch was hat denn nun Lenas Weg gekreuzt?

Lena Meyer-Landrut teilte diesen Text in ihrer Instagramstory. Foto: lenameyerlandrut/Instagram

Es ist ein Text, der anprangert, dass Frauen sich immer noch um einen Großteil der sexuellen Verhütung kümmern müssen. Aus dem Englischen übersetzt heißt es dort: „Ein Mann kann jeden Tag neun Frauen schwängern. Und das neun Monate lang. Das sind 2430 Schwangerschaften. Eine Frau kann in neun Monaten nur ein Mal schwanger werden. Selbst wenn sie jeden Tag in den neun Monaten mit neun Männern schlafen würde. Das bedeutet, dass die Gesellschaft die Geburtenkontrolle dem falschen Geschlecht zuweist. Die Wissenschaft ist damit beschäftigt, Pillen und hormonverändernde Geräte für die falsche Person herzustellen.“

Auf der Instagram-Seite von „OdeandieFreude“ wird der Post zahlreich geteilt und kommentiert. So schreibt beispielsweise eine Userin: „Ich habe diese Pillen so Leid. Ganz ehrlich, sie haben meinen Körper kaputt gemacht. Wir sollten eine Revolution starten.“ Lena Meyer-Landrut hätte sie wohl auf ihrer Seite.

