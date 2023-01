Lena Meyer-Landrut bereut Entscheidung: Sie kann sie nicht mehr rückgängig machen

Bei diesen Zeilen dürften die Fans von Lena Meyer-Landrut hellhörig werden. Der ESC-Star schüttet im Netz sein Herz aus. Bei Instagram verrät die Musikerin, welche Entscheidung sie mittlerweile zu bereuen scheint.

Mit den offenen Worten von Lena Meyer-Landrut können sich nicht nur ihre eigenen Fans identifizieren. Die Sängerin gibt zu, eine falsche Entscheidung getroffen zu haben, doch um es rückgängig zu machen, ist es längst zu spät. Nun muss sich die 31-Jährige in Geduld üben.

Nach nur vier Monaten: Bereut Lena Meyer-Landrut ihre neue Frisur?

Wer kennt es nicht? Man träumt von einem neuen Look, einer regelrechten Typveränderung. Nach langer Überlegung oder einem spontanen Einfall wagt man schließlich den Schritt, nur um dann festzustellen: Irgendwie hat es in der Vorstellung besser ausgesehen. So oder so ähnlich scheint es auch Lena Meyer-Landrut zu ergehen.

Im vergangenen September hat die Sängerin für eine große Überraschung gesorgt, als sie sich plötzlich aus heiterem Himmel mit einem frechen Kurzhaarschnitt präsentiert. Die kurzen Haare scheinen Lena ein ganz neues Selbstbewusstsein zu verleihen, in zahlreichen Fotos setzt sie sich sexy in Szene. Dass sie den buchstäblichen Cut in ihrem Leben später bereuen wird, ahnt damals noch niemand.

Vier Monate später gibt Lena-Meyer Landrut nun jedoch zu: „Ich vermisse meine langen Haare.“ In ihrer Instagram-Story teilt die Musikerin ein Werbefoto von sich für ihre eigene Modekollektion. Darauf trägt Lena ein grünes Top, blaue Jeans, eine graue Strickmütze und … lange Haare, die ihr beinah bis zum Bauchnabel reichen. Bei diesem Anblick wird die gebürtige Hannoveranerin schlagartig wehmütig.

Und auch die Fans der „Looking For Love“-Interpretin wünschen sich die Rapunzel-Mähne zurück. „Ich vermisse lange-Haare-Leni“, kommentiert einer von ihnen unter den Schnappschuss. Ein anderer Nutzer schreibt: „Ich vermisse ihr langes Haar.“ Ein dritter Fan lobt das lässige Outfit von Lena Meyer-Landrut, muss jedoch anmerken: „Ihre langen Haare fehlen ein bisschen.“

Glücklicherweise kann Lena jederzeit auf hochwertige Perücke zurückgreifen, wenn ihr nach einem neuen Look ist. US-Stars wie Kim Kardashian, Jennifer Lopez und Co. setzen bereits seit Jahren darauf, um gleichzeitig ihre Naturhaare gesund lang wachsen zu lassen. Vielleicht bekommen wir Lena Meyer-Landrut also schon bald wieder mit Walla-Walla-Mähne zu sehen.