Lena Meyer-Landrut springt halbnackt in den See! HIER zeigt die Sängerin (fast) alles

Das Wetter macht gerade, was es will. Doch mit DIESEM Foto holt Lena Meyer-Landrut den Sommer zurück. Versprochen!

Lena Meyer-Landrut zeigt sich sexy - und weiß, wie sie sich Instagram-like abkühlen muss. Ab an den See, rein in den knappsten Bikini und dann mit Vollgas ins kühle Nass.

Lena Meyer-Landrut: Sexy Sprung in den See

Das ist Lena Meyer-Landrut Das ist Lena Meyer-Landrut

Klar, dass sie ihre Fans bei der sexy Badeshow teilhaben lassen will. Und wo macht man das am besten? Richtig, in der eigenen Instagram-Story. Dort teilte Lena Meyer-Landrut vor Kurzem ein Video ihres Badespaßes.

+++ „Frühstücksfernsehen“-Star Vanessa Blumhagen gesteht: „Total gaga“ +++

Der Clip zeigt die Sängerin, wie sie bei strahlendem Sonnenschein in einen See hüpft.. Und das ist in äußerst knapper Badebekleidung. Man will ja schließlich überall braun werden...

Lena Meyer-Landrut:

sie wurde am 23. Mai 1991 als Lena Johanna Therese Meyer-Landrut in Hannover geboren

Bekannt wurde Lena durch ihre Teilnahme am Eurovision Song Contest (ESC) im Jahr 2010

Mit dem Song „Satellite“ gewann sie den Musikwettbewerb

Sie saß bei „The Voice Kids“ schon zusammen mit Mark Forster in der Jury

Auch bei „Unser Song 2017“ saß Lena Meyer-Landrut in der Jury

Bei Instagram hat Lena Meyer-Landrut 3,5 Millionen Abonnenten

Bei Youtube hat sie über 700.000 Abonnenten

Von ihrem Freund Max trennte sich Lena im Januar 2019

Wo die Sängerin sich derzeit befindet, ist unklar. Vor drei Tagen jedenfalls teilte die Sängerin ein Bild aus Rostock auf ihrem Instagram-Account.

Lena Meyer-Landrut: In welchem See sucht sie Abkühlung?

Ob der See in den Lena Meyer-Landrut leicht bekleidet gehüpft war, auch in der Nähe der Ostsee liegt, kann an dieser Stelle nicht aufgelöst werden.

Lena Meyer-Landrut: Sexy Sommer-Badespaß. Foto: lenameyerlandrut/Instagram

Am Sonntag gab es schließlich Sommerfoto-Nachschub von der Sängerin. Mit lockigen Haaren und im knallroten Bikini sonnte sich Lena Meyer-Landrut. Die Fans konnten wieder tief blicken. Dabei verriet die ESC-Gewinnerin, sich gerade bei ihrer Mutter aufzuhalten: „It's called: Tanning in mom's backyard“, schrieb sie unter den Post.

Zuletzt hatte Lena Meyer-Landrut auf Instagram ganz klar ihre Meinung zu Corona und den Corona-Restriktionen kundgetan. Die Sängerin hatte nämlich nach einer gefühlten Ewigkeiten wieder ein professionelles Fotoshooting mit einem Promi-Fotografen gehabt.

Bei Instagram schrieb die Sängerin: „Erstes Shooting nach gefühlt 700 Jahren. Es hat sich fast ganz kurz alles so angefühlt, als wären die letzten Monate nicht gewesen. Aber in mir bleibt die Ruhe. Ich will nicht, dass wir wieder 'back to normal' sind.“ Mehr zu der Geschichte liest du hier.

Lena Meyer-Landrut zeigt sich sexy. Foto: imago images

