Lena Meyer-Landrut in sexy Unterwäsche – hier zeigt sie (fast) alles

View this post on Instagram

kick off pic for this week Team : body love ☺️♥️ Bilder die wir einfach aus ner probier und Spaß Laune gemacht haben Danke @huettehuette für unser erstes (!!!) geplantes shooting und danke @philippverheyen dass du den Spaß einfach mitgemacht hast und so einen tollen Look kreiert hast Top kam via @leenazimmermann