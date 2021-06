Lena Meyer-Landrut: DAS macht sie fertig – „Das ist so heftig“

Immer unterwegs ist in diesen Tagen Popstar Lena Meyer-Landrut. Seit einigen Tagen ist ihre neue Single „Strip“ auf dem Markt. Dazu präsentierte die Sängerin vor Kurzem das passende Video.

Doch Lena Meyer-Landrut hat noch lange nicht genug. Am Freitag saß Lena Meyer-Landrut bereits wieder im Auto. Das Ziel: der Kollektions-Release der „A lot less“-Klamotten, die sie für „About You“ designed hat.

Lena Meyer-Landrut präsentiert ihre neue 'About You'-Kollektion

Klar, dass die Sängerin da ganz schön aufgeregt ist. „Wir sind gerade am Venue angekommen“, berichtet Lena Meyer-Landrut in ihrer Instagram-Story.

Lena Meyer-Landrut hat eine eigene Mode-Kollektion entworfen. Foto: IMAGO / Tinkeres

Die Sängerin weiter: „Wir machen hier heute eine Fashionshow und zeigen die Kollektion und es gibt ein kleines Konzert.“

Das ist Lena Meyer-Landrut:

Lena Johanna Therese Meyer-Landrut wurde am 23. Mai 1991 in Hannover geboren

Mit 18 Jahren wurde sie von TV-Star Stefan Raab entdeckt

Am 29. Mai 2010 gewann sie mit ihrem Song „Satellite“ den Eurovision Song Contest

Neben der Musik arbeitet Lena auch als Model und Synchronsprecherin

Von 2013 bis 2016 war sie als Coach in in der Castingshow „The Voice Kids“ zu sehen, unter anderem neben Mark Forster

2022 will sie auf große Deutschland-Tour gehen

An der Location angekommen, wirkt Lena dann noch aufgeregter. „Ich stehe gerade an der Technik. Wir proben jetzt. Das ist so krass. Wirklich. Gute Nacht, Maria. Das ist so heftig“, ist die Sängerin ob ihres ersten Konzertes seit einer gefühlten Ewigkeit sichtlich fertig mit den Nerven.

Lena Meyer-Landrut: Zeigt die Sängerin noch Szenen des Konzertes?

Wie das Konzert lief, verriet Lena Meyer-Landrut leider bislang nicht. Aber vielleicht gibt es ja im Laufe des Tages noch mehr Videos von der Sängerin. Die Fans würde es sicherlich freuen.

Wusstest du, dass Lena Meyer-Landrut auch ein Fußballfan ist? Das bewies sie zuletzt bei Instagram.