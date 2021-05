Lena Meyer-Landrut macht ihre Fans verrückt – „Ahhh, bin so gespannt“

Ganz gespannt warten die Fans auf neue Nachrichten von Lena Meyer-Landrut.

In einem dritten Video hat Lena Meyer-Landrut ihre Anhänger jetzt nochmal ganz heiß gemacht. Lange müssen sie nicht mehr warten...

Lena Meyer-Landrut teilt Video Nummer drei – Fans aus dem Häuschen

Lena Meyer-Landrut bereitet ihre Fans auf eine große Veröffentlichung vor. Vor wenigen Tagen waren plötzlich alle Fotos auf ihrem Instagram-Account gelöscht. Der Grund: Der Fokus soll ganz auf ihrem neuen Projekt liegen.

Am Dienstag postete sie das erste Teaservideo, am Mittwoch folgte ein zweiter Clip. Jetzt sorgt das dritte Video für Wirbel bei den Fans!

Lena Meyer-Landrut macht ihre Fans verrückt. Foto: imago images/Raimund Müller

In dem kurzen Video sieht man Lena bei ihren früheren Auftritten. Dazu erklärt sie: „Eine innere Überzeugtheit, dass die Dinge machbar sind – das ist für mich optimistisch sein.“

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

--------------------------------

Das ist Lena Meyer-Landrut:

Lena Johanna Therese Meyer-Landrut wurde am 23. Mai 1991 in Hannover geboren

Mit 18 Jahren wurde sie von TV-Star Stefan Raab entdeckt

Am 29. Mai 2010 gewann sie mit ihrem Song „Satellite“ den Eurovision Song Contest

Neben der Musik arbeitet Lena auch als Model und Synchronsprecherin

Von 2013 bis 2016 war sie als Coach in in der Castingshow „The Voice Kids“ zu sehen, unter anderem neben Mark Forster

2022 will sie auf große Deutschland-Tour gehen

----------------------------------------

Das Video kommentiert sie wie schon bei den anderen Clips mit: „ONE THIRD OF THE WAY | OPTIMISTIC | Curated EP“ – dazu steht die Ankündigung: „Tomorrow“, also morgen (Freitag).

Lena Meyer-Landrut: Geheimnis wird endlich gelüftet

Was genau dahinter steckt, hat Lena Meyer-Landrut ihren Fans nicht verraten. Am Freitag ist es dann aber soweit, dann dürfen die Anhänger es endlich wissen.

---------------------------------------

Mehr zu Lena Meyer-Landrut:

Lena Meyer-Landrut schickt DIESEM Star Herzen – Fans rasten aus!

Lena Meyer-Landrut: Fans sind traurig und starten diese Aktion – „Bitte“

Lena Meyer-Landrut sendet neues Lebenszeichen! Fans der Sängerin sind gerührt

---------------------------------------

Ihre Fans sind jetzt schon ganz aufgeregt. „Ahh, bin so gespannt und freue mich sooooo mega“, schreibt ein Lena-Fan. „Love you, du bist einfache die Queen“, eine endere. (fs)