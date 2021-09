Lena Meyer-Landrut: „We did it“ – jetzt verrät sie es allen

Diese Frau ist immer für eine Überraschung gut. Lena Meyer-Landrut. Am Donnerstag teilte die Sängerin ein spannendes Bild mit ihren Fans. Das Foto ist leicht verschwommen, aber man konnte es sich schon denken: Bei Lena Meyer-Landrut hat sich was verändert.

Nicht musikalisch, nein. Da macht Lena Meyer-Landrut weiterhin ihren Gute-Laune-Pop. Es geht um ihre Optik. Lena hat sich die Haare schneiden lassen.

Lena Meyer-Landrut zeigt neuen Look - ER ist dafür verantwortlich

Dunkle Mähne, dazu ein Pony. Der neue Schnitt von Lena Meyer-Landrut ist richtig stylish – und sexy. Und nun wissen wir auch, wer maßgeblich an der neuen Optik der Sängerin beteiligt ist.

Das ist Lena Meyer-Landrut:

Lena Johanna Therese Meyer-Landrut wurde am 23. Mai 1991 in Hannover geboren

Mit 18 Jahren wurde sie von TV-Star Stefan Raab entdeckt

Am 29. Mai 2010 gewann sie mit ihrem Song „Satellite“ den Eurovision Song Contest

Neben der Musik arbeitet Lena auch als Model und Synchronsprecherin

Von 2013 bis 2016 war sie als Coach in in der Castingshow „The Voice Kids“ zu sehen, unter anderem neben Mark Forster

Auch bei „Unser Song 2017“ saß Lena Meyer-Landrut in der Jury

Es ist Star-Stylist Philipp Verheyen. Der „Hair and Makeup Artist“ und enge Vertraute von Lena, der unter anderem auch für „L’Oréal Paris“ arbeitet, teilte am Donnerstagabend ein Bild der Sängerin mit neuer Frisur.

Lena Meyer-Landrut: Die Fans sind aus dem Häuschen – „Sieht richtig toll aus“

Dazu schrieb Verheyen: „We did it. And we love it, as you can see“ (Zu Deutsch: Wir haben es getan. Und wir lieben es, wie du sehen kannst).

Zurecht, wenn man die Reaktionen der Fans betrachtet. So schreibt beispielsweise eine Followerin des Stylisten: „Ich lieb es auch. Richtig schön.“ Und eine andere fügt an: „Der Haarschnitt sieht richtig toll aus!!!“

Mehr zu Lena Meyer-Landrut:

