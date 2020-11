Lena Meyer-Landrut offen und ehrlich: „Kommt oft viel hoch“

Lena Meyer-Landrut hat sich rar gemacht. Die Sängerin hatte sich bei ihren Social-Media-Aktivitäten zurückgenommen, auch Äußerungen in der Öffentlichkeit stellte Lena Meyer-Landrut zurück.

Doch nun ist Lena Meyer-Landrut wieder da. Mit einem großen Shooting für die „XMAS Shopping Week“-Ausgabe der deutschen „Glamour“ meldet sich die 29-Jährige zurück.

Lena Meyer-Landrut: Liebeserklärung an ihr Berlin

Und gibt der Zeitschrift gleich noch ein Interview dazu. Eines, in dem sich Lena Meyer-Landrut von zwei Seiten zeigt. Ihrer romantischen, aber auch ihrer verletzlichen Seite.

Das ist Lena Meyer-Landrut:

Lena Johanna Therese Meyer-Landrut wurde am 23. Mai 1991 in Hannover geboren

Lena wurde durch ihre Teilnahme am Eurovision Song Contest (ESC) im Jahr 2010 international berühmt

Bei „The Voice Kids“ saß sie zusammen mit Mark Forster in der Jury

Am 5. April 2019 veröffentlichte Lena ihr fünftes Studioalbum „Only Love, L“

Anfang 2019 trennten sich Lena Meyer-Landrut und ihr Freund Max von Helldorf

2022 will sie auf Tour gehen

„Ich habe verstanden, dass ich mir selbst viel Druck gemacht habe. Wir leben in so einer schnelllebigen Zeit, jedes Bild, alle News sind nur ein paar Minuten aktuell. Ich habe angefangen, wieder auf mich zu hören, dadurch habe ich erkannt, was wirklich wichtig ist – das sind natürlich vor allem immaterielle Werte“, so Lena gegenüber der „Glamour“.

Lena Meyer-Landrut: „Das ist so kitschig, aber eben auch so romantisch“

Lena Meyer-Landrut bei einer Gala. Foto: imago images / Future Image

Von daher freue sie sich auch auf eine besinnliche Weihnachtszeit, auch wenn diese ihre Tücken habe. „Ich mag es auch, wenn es früh dunkel wird, dann kann man sich schön einkuscheln. Und der geschmückte Ku’damm! Das ist so kitschig, aber eben auch so romantisch. Fühlt sich immer bisschen nach New York an“, macht Lena ihrer Wahlheimatstadt Berlin eine Liebeserklärung.

Sie selbst wolle Weihnachten mit ihren engsten Menschen feiern. „Mit Personen, die man lieb hat. An Weihnachten kommt oft viel hoch, auch mal Trauer oder Ängste. Da ist es wichtig, sich mit Leuten zu umgeben, bei denen man sich geborgen fühlt“, erzählt die Sängerin der „Glamour“.

Genau das wünscht sich Lena auch für eine Familie aus Tschetschenien. Doch um deren Verbleib in Deutschland ist es nicht gut gestellt.

