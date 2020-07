Lena Meyer-Landrut zieht Schlussstrich: „Ich will nicht...“

View this post on Instagram

Erstes Shooting nach gefühlt 700 Jahren Endlich mal mit @felixkrueger ☺️ schön gemacht hat phili mich und es hat sich fast ganz kurz alles so angefühlt als wären die letzten Monate nicht gewesen. Aber in mir bleibt die Ruhe Ich will nicht das wir wieder „back to normal“ sind Es gibt vieles was verändert und verbessert werden muss und sich die Zeit vor corona zurückzuwünschen fühlt sich feige an. Im jetzt sein und positiv nach vorne schauen und was anpacken, was lernen, was verändern. Auch wenn’s nur winzig klein ist ♥️