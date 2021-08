Lena Meyer-Landrut: Süße Nachricht an Mark Forster – zu DIESEM besonderen Tag

Es ist so schön zu sehen, wenn sich Kollegen füreinander freuen. Besonders bei einem solch großen Schritt. Eines „der Besondersten“ sei es, so Mark Forster über sein neues Album „Musketiere“. Am Freitag erblickte das musikalische Baby des Sängers das Licht der Welt. Und Popstar Lena Meyer-Landrut feierte kräftig mit.

Zumindest lässt darauf der aktuelle Post in der Instagramstory von Lena Meyer-Landrut schließen. Doch was hat die Sängerin getan?

Lena Meyer-Landrut: Süße Botschaft an Mark Forster

Lena hatte sich das Artwork von Mark Forsters neuem Album geschnappt und es in ihrer Story geteilt. Doch damit nicht genug. Zusätzlich zum Album-Cover schickte Lena Meyer-Landrut noch ein rotes Herz hinterher. Wie süß.

---------------

Das ist Lena Meyer-Landrut:

Lena Johanna Therese Meyer-Landrut wurde am 23. Mai 1991 in Hannover geboren

Mit 18 Jahren wurde sie von TV-Star Stefan Raab entdeckt

Am 29. Mai 2010 gewann sie mit ihrem Song „Satellite“ den Eurovision Song Contest

Neben der Musik arbeitet Lena auch als Model und Synchronsprecherin

Von 2013 bis 2016 war sie als Coach in in der Castingshow „The Voice Kids“ zu sehen, unter anderem neben Mark Forster

Auch bei „Unser Song 2017“ saß Lena Meyer-Landrut in der Jury

Ihr neuestes Musik-Projekt heißt 'Strip'

-----------------------------

Ob Lena am Freitagabend auch mit Mark Forster den Geburtstag der neuen Platte feiert? Unklar. So hatte der Sänger am Donnerstag angekündigt, dass „eine kleine Feierei-Überraschung“ geben werde. Was genau, verriet Mark Forster jedoch am Donnerstag nicht.

----------------------------------------

----------------------------------------

Jetzt ist jedoch klar, was passieren wird. So kündigte Mark Forster bei Instagram an, dass ab 18 Uhr live bei Youtube gestreamt werde. Dabei werden Mark Forster und seine Bands sogar einzelne Songs aus dem neuen Album spielen und Fragen der Fans beantworten.

Lena Meyer-Landrut: Bauchfrei-Foto macht Fans verrückt

Wow, dieses sexy Foto von Lena Meyer-Landrut sorgt für ordentlich Aufregung bei den Fans.