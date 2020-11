Lena Meyer-Landrut: Bedrückende Worte – „Nur ein trauriger Fall von vielen“

Es sind bedrückende Worte, die Deutschlands ESC-Königin Lena Meyer-Landrut am Dienstag in ihrer Instagram-Story teilte. Worte, die aber auch zeigen, dass Lena Meyer-Landrut ihre Bekanntheit nutzen möchte, um Gutes zu tun.

So teilte Lena Meyer-Landrut die Geschichte der Familie Kadyrova aus Tschetschenien. Zusammen mit ihren beiden Kindern war die Mutter der Familie 2013 nach Deutschland geflüchtet. Ihr Mann hatte sowohl sie als auch die Kinder misshandelt. Doch nun soll ihr Leben in Deutschland ein Ende haben. Frau Kadyrova und ihre beiden Kinder Sayana (10) und Magomed (9) sollen abgeschoben werden.

Lena Meyer-Landrut will Familie aus Tschetschenien helfen

Ein Schicksal, das Lena Meyer-Landrut so nicht hinnehmen will. Sie kämpft um den Verbleib der Familie und ruft ihre 3,6 Millionen Follower zur Mithilfe auf.

„Mitgefühl ist der erste wichtige Schritt“, schreibt Lena. Doch dabei dürfe es nicht bleiben, so die Sängerin weiter. „Dann kommt Handeln – und hier ist es so leicht, richtig zu handeln. Und das hier ist nur ein trauriger Fall von vielen. Mit Aktionen wie dieser, kann man mehr Aufmerksamkeit darauf lenken, sensibler mit Einzelfällen umzugehen. Informiert euch. Seid interessiert. Macht nicht die Augen zu“, so die Worte an ihre Fans.

Lena Meyer-Landrut bei der Berlinale. Foto: imago images / Tinkeres

Lena Meyer-Landrut erhofft sich von dem Posting, dass möglichst viele ihrer Anhänger eine Petition für die Familie unterschreibt. Sie fordert: „Bitte unterschreibt. Nur so lassen sich die Dinge verändern!“

