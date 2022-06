Lena Meyer-Landrut bringt Fans um den Verstand: „Das sexieste Bild von dir, das es je gab“

Für diesen Schnappschuss hat sich Lena Meyer-Landrut richtig ins Zeug gelegt! So lasziv zeigt sich die Sängerin sonst nicht in der Öffentlichkeit.

Ihre Fans könnten sich jedoch an diesen Anblick gewöhnen. Bei Instagram streckt Lena Meyer-Landrut demonstrativ ihren Apfelpo in die Kamera.

Lena Meyer-Landrut teilt sexy Foto: „Manchmal darf's auch ein bisschen extra sein“

Sie gilt für viele Menschen als absolute Traumfrau: Lange dunkle Haare, schokobraune Rehaugen, ein Waschbrettbauch mit Wespentaille und eine wahre Engelsstimme. Lena Meyer-Landrut verdreht ihren Fans immer wieder den Kopf – und dafür muss die Sängerin nicht wie so mancher Realitystar die Hüllen fallen lassen.

Das musst du über Lena Meyer-Landrut wissen:

Im Alter von 18 Jahren wurde sie bei „TV total“ von Stefan Raab entdeckt

Am 29. Mai 2010 gewann Lena Meyer-Landrut mit ihrem Song „Satellite“ den Eurovision Song Contest in Oslo

Von 2013 bis 2016 war sie unter anderem neben Mark Forster als Coachin der Castingshow „The Voice Kids“ zu sehen

So auch in ihrem neuen Instagram-Beitrag, den sie bereits mit den Worten „Manchmal darf's auch einfach mal ein bisschen extra sein“ ankündigt. Worauf genau die 31-Jährige damit anspielen will, ist ihren Followern jedoch nicht ganz ersichtlich. Zwar überrascht Lena auf dem Foto mit einer langen Mähne, die ihr bis zum Hintern reicht, doch das ist nicht der einzige Blickfang auf dem Bild.

Lena Meyer-Landrut überrascht mit neuer Frisur – und heißen Rundungen (Archivbild). Foto: picture alliance/dpa | Jörg Carstensen

Fans von Lena Meyer-Landrut aus dem Häuschen: „Was ein sexy Ding!“

Neben ihrer neuen Frisur sticht vor allem Lenas Hinterteil hervor. Den streckt die Musikerin nämlich extra heraus, während sie sich auf einem Barhocker räkelt. Mit durchgedrücktem Rücken setzt die Brünette ihre trainierte Figur perfekt in Szene.

Da fängt der ein oder andere Fan schon fast das Sabbern an, wie zahlreiche Kommentare unter dem Beitrag zeigen:

„Lasziv... der Look, der Style, die ganze Frau.“

„Das sexieste Bild von dir, das es je gab!“

„Alter Verwalter, was ein sexy Ding!“

„Seh ich da ein bisschen Wollust? Spaß! Schönes Bild.“

„Ich möchte so gerne dieser Stuhl sein.“

Die sexy Pose ist also mit Sicherheit kein Zufall.

