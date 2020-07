Lena Meyer-Landrut: Skurriler Auftritt bei Instagram – „Habe das Bedürfnis, mich zu entschuldigen“

Was ist denn bitte mit Lena Meyer-Landrut los? Die Sängerin und ESC-Siegerin von 2010 veröffentlichte in ihrer Instagram-Story ein Video, das man wohl besten Gewissens als skurril bezeichnen könnte.

In einer kindlichen Singsang-Stimme erzählt Lena Meyer-Landrut, was sie gerade tut. Beispiel gefällig? „Ein Content-Tag-Shooting, weil ich poste Fotos. Ich poste gerade keine Fotos. Weil ich mache keine Sachen in der Öffentlichkeit. Deswegen poste ich gerade nix“, singt Lena in die Kamera und lacht dabei unaufhörlich.

Lena Meyer-Landrut mit skurrilem Auftritt bei Instagram

Was Lena Meyer-Landrut damit sagen möchte. Unklar. Doch es geht noch weiter. In der selben Stimmlage stellt sie ihre Stylisten vor, um dann den Fans eine gute Woche zu wünschen.

Lena Meyer-Landrut:

sie wurde am 23. Mai 1991 als Lena Johanna Therese Meyer-Landrut in Hannover geboren

Bekannt wurde Lena durch ihre Teilnahme am Eurovision Song Contest (ESC) im Jahr 2010

Mit dem Song „Satellite“ gewann sie den Musikwettbewerb

Sie saß bei „The Voice Kids“ schon zusammen mit Mark Forster in der Jury

Auch bei „Unser Song 2017“ saß Lena Meyer-Landrut in der Jury

Bei Instagram hat Lena Meyer-Landrut 3,5 Millionen Abonnenten

Bei Youtube hat sie über 700.000 Abonnenten

Von ihrem Freund Max trennte sich Lena im Januar 2019

Anscheinend war die Aktion Lena nach kurzer Zeit selber unangenehm. Nur wenige Momente später postete Lena Meyer-Landrut ein weiteres kurzes Video. Darin sagt sie: „Ich habe irgendwie das Bedürfnis mich für die Storys zu entschuldigen, die ich gerade hochgeladen habe. Tut mir Leid. Wirklich.“

Lena Meyer-Landrut entschuldigt sich für Auftritt

Lena Meyer-Landrut sorgt für einen skurrilen Auftritt bei Instagram. Foto: lenameyerlandrut/Instagram

Und um das noch zu bekräftigen schreibt Lena später bei Instagram: „Ach, aber normal und 'trying to be instaperfekt' ist doch auch echt langweilig.“

Instaperfekt kann Lena aber auch, wie sie zuletzt im Urlaub bewies. Dort sprang Lena Meyer-Landrut äußerst knapp bekleidet in einen See. Das Bild dazu findest du hier.