Lena Meyer-Landrut gewährt super-sexy Einblicke – „Du siehst so...“

„Jetzt ist Sommer, egal ob man schwitzt oder friert, Sommer ist das, was in deinem Kopf passiert“, diesen Songtext von den 'Wise Guys' hat sich wohl auch Lena Meyer-Landrut zu Herzen genommen.

Seit Tagen postet Lena Meyer-Landrut immer wieder Bilder, die sie in sexy Sommer-Kleidung zeigen. Ob bei brüllender Hitze oder krachenden Gewittern, Lena scheint immer gut drauf zu sein.

Lena Meyer-Landrut: Sexy Foto auf Instagram

Und lässt gleichzeitig tief blicken. Auf ihrem aktuellen Instagram-Bild präsentiert Lena Meyer-Landrut ihren Fans nämlich ihr super-sexy Dekolleté.

-----------------------

Lena Meyer-Landrut:

sie wurde am 23. Mai 1991 als Lena Johanna Therese Meyer-Landrut in Hannover geboren

Bekannt wurde Lena durch ihre Teilnahme am Eurovision Song Contest (ESC) im Jahr 2010

Mit dem Song „Satellite“ gewann sie den Musikwettbewerb

Sie saß bei „The Voice Kids“ schon zusammen mit Mark Forster in der Jury

Auch bei „Unser Song 2017“ saß Lena Meyer-Landrut in der Jury

Bei Instagram hat Lena Meyer-Landrut 3,5 Millionen Abonnenten

Bei Youtube hat sie über 700.000 Abonnenten

Von ihrem Freund Max trennte sich Lena im Januar 2019

-----------------------

Lena Meyer-Landrut bei einem ihrer Konzerte. Foto: imago images

So trägt Lena nur eine dünne grüne Bluse, die Knöpfe sind maximalweit aufgeknöpft. Dazu ein verführerischer Blick in die Kamera. Ihre Beschreibung des Bildes: „I call it peace and happiness“. Also: „Ich nenne es Frieden und Freude“.

Lena Meyer-Landrut: Herzchen vom Kollegen

Ihre Fans und Kollegen jedenfalls sind begeistert vom Bild der schönen Sängerin. So schickt Musiker Moses Pelham ein großes, rotes Herz, und Star-Makeup-Artist Philipp Verheyen kommentiert mit „Wunderschön, Leni“.

Und die Fans? Die kommen ebenfalls aus dem Schwärmen nicht mehr heraus:

„Du siehst so erholt aus!“

„Die Schönste“

„Unsere Königin“

„Ich liebe dich“

„Ohhh, mega süß“

„Genieß die Zeit“

„Du Model“

---------------------

---------------------

Zuletzt sprang Lena Meyer-Landrut fast nackt in einen Badesee. Das sexy Bild findest du hier.