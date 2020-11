Lena Meyer-Landrut leicht bekleidet – dabei denkt sie nur an eine bestimmte Sache

Sexy Foto von Lena Meyer-Landrut!

Dem Berliner Fotograf Noah Stasch ist ein ganz besonderer Schnappschuss gelungen. „Sunlight and Lena Meyer-Landrut“, so der Titel der Aufnahme, welches er über seinen Instagram-Account geteilt hatte.

Lena Meyer-Landrut: Erotisches Foto sorgt für deutliche Fan-Reaktionen

Es zeichnet ein erotisches Bild von der 29-Jährigen und lässt noch einmal richtig hochsommerliche Gefühle in die grauen Wintertage einkehren. Lena Meyer-Landrut liegt auf einem Bett. Ihre gelbe Bluse ist aufgeknöpft, lediglich ein Knoten hält sie zusammen.

Verträumt schaut Lena Meyer-Landrut ins Leere, während Sonnenlicht in ihr Gesicht scheint. Es scheint, als wäre das Bild im Sommer entstanden.

Lena Meyer-Landrut verzückt mit ihrem neuesten Bild ihre Fans. Foto: imago images / Sven Simon

Die Fans jedenfalls haben eine klare Meinung von der erotischen Fotografie des Berliner Fotografen: Sie sind begeistert.

Lena Meyer-Landrut: Ihre Fans lieben das Foto

„So ein schönes Foto“, schreibt beispielsweise eine Userin, während eine andere nur anfügt, dass sie das Bild liebe. Gefolgt von etlichen „Wows“ dürfte die Meinung also klar sein. Das Bild ist gelungen.

Das ist Lena Meyer-Landrut:

Lena Johanna Therese Meyer-Landrut wurde am 23. Mai 1991 in Hannover geboren

Lena wurde durch ihre Teilnahme am Eurovision Song Contest (ESC) im Jahr 2010 international berühmt

Mit dem Song „Satellite“ gewann sie den Musikwettbewerb

Bei „The Voice Kids“ saß sie zusammen mit Mark Forster in der Jury

Am 5. April 2019 veröffentlichte Lena ihr fünftes Studioalbum „Only Love, L“

Und das scheint auch Lena Meyer-Landrut so zu sehen. Auf ihrem eigenen Instagram-Account teilt Lena ebenfalls ein Foto aus der Reihe von Noah Stasch. Es zeigt sie im selben Outfit, lediglich in einer anderen Pose.

Sommergefühle bei Lena

Lena schreibt dazu: „Tb to summer feelings“. Lena denkt bei dem erotischen Bild also nur an eines: An den vergangenen Sommer. Wer kann es ihr bei den vergangenen grauen November-Tagen verübeln? Und auch hier sind die Fans aus dem Häuschen. Innerhalb von nur einem Tag sammelte Lena über 120.000 Likes.

Endlich wieder gute News also. So musste Lena Meyer-Landrut zuletzt eine eher schlechte Nachricht verkraften. Es war bekannt geworden, dass Sat.1 seine komplette „The Voice Kids“-Jury ausgetauscht hatte. Wer nun anstelle von Lena auf dem roten Stuhl sitzen wird, kannst du hier nachlesen.

Lange war Lena bei „The Voice Kids“. Doch ihren Stuhl musste die Sängerin jüngst räumen. Foto: imago images / Future Image

Längere Zeit war es um Lena Meyer-Landrut still geworden. Doch dann meldete sich sich wieder zurück und zeigte sich offen und ehrlich. Hier mehr dazu>>>