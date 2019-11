Lena Meyer-Landrut schockiert Fans mit obszönem Foto – „Du hast dicke Eier“

Was macht sie da nur?! Lena Meyer-Landrut weiß, was sie hat, und spielt gerne mit ihren weiblichen Reizen. Zeigt gerne viel Haut und polarisiert. Erst kürzlich zeigte sich die Sängerin beim Bambi in einer fast durchsichtigen weißen Kleid.

Jetzt präsentiert sich die 28-Jährige auf Instagram in einer völlig obszönen Pose.

Aber sie macht es nicht aus irgendeinem Grund - Lena Meyer-Landrut hat eine wichtige Botschaft.

+++ Royals: Schock - die ganze Wahrheit über William und Harry +++

Lena Meyer-Landrut postet obszönes Foto - Fans schockiert

In schwarz-weiß, auf einem Stuhl sitzend, mit Smartphone am Ohr präsentiert sich Lena Meyer-Landrut auf ihrem neuesten Schnappschuss. Diesmal hat sie kein weißes Kleid, sondern einen weiß-glitzernden Jump-Suit an.

Lena Meyer-Landrut bei der Bambi-Verleihung in Baden-Baden Foto: imago images / Marja

Das Krasse: Statt in die Kamera zu lächeln, packt sich Lena Meyer-Landrut in den Schritt. Ihr Blick: völlig gaga.

------------------------------

Mehr zu Lena Meyer-Landrut:

------------------------------

Dazu die Worte: „Du hast dicke Eier (du bist mutig). Du Muschi! (du Feigling). Was ist das für ein Sprachgebrauch, das männliche Geschlecht als stark und positiv zu bezeichnen und das weibliche als schwach?! Ich finde, das können wir mal aus unseren Köpfen löschen. Oder es Girls erlauben, zu sagen: 'Ich hab dicke Eier.'“

Mit diesem Post will Lena Meyer-Landrut gegen Vorurteile ankämpfen. Männer sind stark, Frauen sind schwach? Nicht für die Sängerin. Für dieses Statement wird Lena gefeiert. Frauen pflichten ihr bei. Die meisten ihrer Follower stimmen Lena Meyer-Landrut zu.

Hier einige Kommentare zu Lena Meyer Landruts Statement:

„Was streng wissenschaftlich gesehen ja auch vollkommen korrekt ist. Denn Männer haben demnach keine Eier!!!“

„Ich liebe dich so dafür!! Und genau deswegen sollten wir mehr starke und inspirierende Frauen supporten, um jeden zu zeigen, wie stark wir Girls doch sind!!“

„Alltags-Gendering ist definitiv problematisch. Super schön, dass du das ansprichst!“

„So schöne Worte! Einfach nur die Wahrheit!!“

„Stärkste Frau die ich kenne!“

+++ NRW: Mutter (31) entsorgt ihr Neugeborenes im Hausmüll – „„Die Frau ist auch selbst Opfer“ +++

Nicht alle finden das Bild von Lena Meyer-Landrut „mega“

Doch es gibt auch Gegenstimmen. Einige Nutzer finden Lenas Sprache vulgär, das Bild an sich ekelig. Eine Frau schreibt: „Was ist das denn für eine primitive Sprache!!!! Sowas muss man gar nicht sagen, egal ob Mann oder Frau!“

Andere sind angewidert: „Warum fasst du dir dahin, du bist eklig!“ Wieder andere sind einfach nur enttäuscht von der 28-Jährigen: „Mit diesem Post hast du dich echt lächerlich gemacht Lena, schade, dachte du wärst anders...“

Lena Meyer Landrut zeigte sich in einem extravaganten Kleid bei der GQ Verleihung im November. Foto: imago images / Future Image

-----------------------

Das ist Lena Meyer-Landrut:

Lena Johanna Therese Meyer-Landrut wurde am 23. Mai 1991 in Hannover geboren

Bekannt wurde Lena Meyer-Landrut durch ihre Teilnahme an der Casting-Show „Unser Song für Oslo“ im Jahr 2009

Beim anschließenden Eurovision Song Contest 2010 gewann Lena mit dem Song 'Satellite'

Sie siegte mit herausragenden 246 Punkten vor der Türkei und Rumänien

In mehreren Ländern landete der Hit auf Platz 1 der Charts

2011 trat Lena Meyer-Landrut erneut an und holte in Düsseldorf den zehnten Rang

Ihr aktuelles Album „Only Love, L“ erschien im April 2019

Im kommenden Jahr geht Lena wieder auf Tour

-----------------------

+++ Hund: Soldatin sieht nach Monaten ihren Hund wieder – seine Reaktion ist unerwartet +++

Lena Meyer-Landrut provoziert immer wieder mit Fotos bei Instagram

Lena Meyer-Landrut kann anscheinend nicht anders. Die Sängerin provoziert mit Fotos immer mal wieder.

Erst vor zwei Wochen hatte die Sängerin mit einem vermeintlichen Nacktfoto von ihr und Schauspielerin Emilia Schüle für viel Diskussion gesorgt. Mehr liest du hier >>>

Lena Meyer-Landrut in nachdenklicher Pose

Lena Meyer-Landrut Foto: imago images / POP-EYE

Zwei Tage nachdem sie das Bild mit obszöner Geste gepostet hat, geht es bei Lena aber wieder ruhiger zu. Zum Wochenstart postete die 28-Jährige ein nachdenkliches Bild. Die Sängerin schaut sinnlich und positiv in die Kamera und fragt: „Hi Montag, hi neue Woche. Ich bin bereit für dich. Was wollt ihr diese Woche schaffen?“

Fans reagieren begeistert

Ihre Fans reagieren ganz euphorisch, wünschen der Sängerin eine schöne Woche. Und erzählen von ihren Plänen. Sie wollen beispielsweise Adventskalender basteln, das Fahrrad reparieren, Matheklausuren meistern... Andere versuchen aber auch sich zu kurieren und wieder gesund zu werden.

+++ Lotto: Familienvater gewinnt 47.000 Euro – dann richtet er etwas Grausames an +++

Das Bild gefällt nach nur einem Tag immerhin fast 100.000 Fans. Fast 700 Menschen kommentierten den Post.