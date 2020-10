Lena Meyer-Landrut: Tochter von Jürgen Drews stichelt gegen die Sängerin

Mit diesem Streit in der Musikerbranche haben wohl die wenigsten Menschen gerechnet. Aus heiterem Himmel stichelt Joelina Drews gegen Lena Meyer-Landrut.

Die Tochter von Schlagerstar Jürgen Drews steckt zwar noch in den Anfängen ihrer Solo-Karriere, dennoch vergleicht sie sich jetzt schon mit ihren erfolgreichen Konkurrentinnen. Du wirst nicht glauben, was sie über Lena Meyer-Landrut zu sagen hat.

Lena Meyer-Landrut wird plötzlich ziemlich fies von Jürgen Drews Tochter Joelina beleidigt. Foto: imago images

Lena Meyer-Landrut polarisiert: Einige lieben sie, andere sind genervt

Sie ist alles andere als das graue Mäuschen von nebenan. Bei Instagram setzt Lena Meyer-Landrut ihre Modelfigur immer wieder sexy in Szene und auch auf der Bühne begeistert sie zahlreiche Zuschauer. Ob als Sängerin, Model oder Jurorin in TV-Shows: Lena polarisiert.

Lena Meyer-Landrut bei einem Konzert in Berlin am 1. Juni 2019. Foto: imago images

Für ihre muntere Art musste die Sängerin schon ein paar Mal Kritik einstecken. In ihren Liedern stellt sie daraufhin klar, dass sie sich nicht mehr von der Meinung anderer Person beeinflussen lassen wolle. Lena Meyer-Landrut erhebt ihre Stimme und steht zu sich. Das alles sind eigentlich ziemlich gute Eigenschaften. Doch Joelina Drews hat da eine etwas andere Meinung zu.

---------------------

Das ist Lena Meyer-Landrut:

Lena Johanna Therese Meyer-Landrut wurde am 23. Mai 1991 in Hannover geboren

Lena wurde durch ihre Teilnahme am Eurovision Song Contest (ESC) im Jahr 2010 international berühmt

Mit dem Song „Satellite“ gewann sie den Musikwettbewerb

Bei „The Voice Kids“ saß sie zusammen mit Mark Forster in der Jury

Am 5. April 2019 veröffentlichte Lena ihr fünftes Studioalbum „Only Love, L“

---------------------

Lena Meyer-Landrut: Promi-Tochter will sich gegen ESC-Star durchsetzen

Im Interview mit „t-online.de“ wird Joelina Drews danach gefragt, was sie von ihren Konkurrentinnen in der Musikbranche hält. Dabei fallen Namen wie die von Lea, Lotte oder Lena, die sich stark von Jürgen Drews' Tochter unterscheiden.

Als „Joedy“ singt die 25-Jährige von gescheiterten Beziehungen. In Songs wie „Hangover“ oder „Deja Vu“ rechnet sie mit ihren Ex-Freunden ab. Die Texte sind unterlegt mit modernen Beats, die vor allem beim jüngeren Publikum gut ankommen.

Joelina Drews will unter dem Künstlernamen „Joedy“ durchstarten. Foto: imago images

Vor der ehemaligen ESC-Gewinnerin und Sängerin Lotte habe Joelina zwar großen Respekt, „aber die sind mir zu glatt“, so die Tochter des Schlagerstars. Dabei schreibt Lena Meyer-Landrut, die im Gegensatz zu Joelina auf Englisch singt, doch selbst über schmerzvollen Liebeskummer, aber auch Titel wie „Sex In The Morning“.

---------------------

Mehr zu Lena Meyer-Landrut:

Lena Meyer-Landrut zeigt üppiges Dekolleté: Fan stellt wilde Vermutung auf

Lena Meyer-Landrut zeigt sich mit ungewohnter Frisur – SO hast du den Popstar noch nie gesehen

Lena Meyer-Landrut mit ehrlichen Worten – „Komme mir immer schlecht vor“

---------------------

Joelina Drews urteilt über deutsche Charts

Joelina erklärt, dass sich der Geschmack der Jugend gerade sehr verändere: „Die Jugend hört keinen Mainstream-Pop mehr, sondern mehr Rap. Ich denke, bald ist es kein Thema mehr und da sagt niemand über mich: 'Die ist zu ausfällig, zu direkt'.“ Ihre Konkurrenz klinge Joelina Drews zufolge immer gleich. Sie wolle sich deshalb vom US-amerikanischen Markt inspirieren lassen.

Puh, ganz schön mutig, solche Aussagen als Newcomerin zu treffen. Ob sie sich mit diesen Worten Freunde machen kann? Fraglich.

Lena Meyer-Landrut hat sich bisher noch nicht zu Joelinas Kommentar geäußert. Stattdessen thematisiert die Sängerin lieber ernstere Themen im Netz. Mehr dazu hier >>>