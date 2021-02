Lena Meyer-Landrut hat ein wichtiges Anliegen – „Ruft bitte eine der folgenden Nummern an“

Neue Botschaft von Lena Meyer-Landrut! Die Sängerin machte sich in den vergangenen Wochen rar auf Social Media. Bis jetzt!

Vor wenigen Tagen gab Lena Meyer-Landrut das erste Lebenszeichen von sich. Dabei ging es um ihre Nominierung bei den „Kids Choice Awards 2021“. Mehr dazu hier >>>

Nun meldet sich die ESC-Gewinnerin aus dem Jahr 2010 obendrein mit einer viel ernsteren Botschaft bei ihren Followern. Dabei geht es wortwörtlich um Leben und Tod.

Lena Meyer-Landrut. Foto: imago images / Fotostand

Lena Meyer-Landrut meldet sich bei ihren Fans – es ist ernst

In ihrer Instagram-Story teilt die 29-Jährige einen Beitrag der „One Warm Winter“-Organisation, einer Obdachloseninitiative. In dem Post heißt es: „Wenn ihr einen obdachlosen Menschen in der Kälte seht, ruft bitte eine der folgende Nummern an.“

Man könne auch selbst aktiv werden, indem man „Thermoschlafsäcke und warme Decken“ an Obdachlose auf der Straße verteile. Es ist eine Aktion, die Lena Meyer-Landrut offenbar sehr am Herzen liegt. Ihre Reichweite nutzt die Sängerin also bedacht und ruft ihre Follower zu einem wichtigen Akt der Nächstenliebe auf.

----------------------------------------

Das ist Lena Meyer-Landrut:

Lena Johanna Therese Meyer-Landrut wurde am 23. Mai 1991 in Hannover geboren

Mit 18 Jahren wurde sie von TV-Star Stefan Raab entdeckt

Am 29. Mai 2010 gewann sie mit ihrem Song „Satellite“ den Eurovision Song Contest

Neben der Musik arbeitet Lena auch als Model und Synchronsprecherin

Von 2013 bis 2016 war sie als Coachin in der Castingshow „The Voice Kids“ zu sehen

Auch bei „Unser Song 2017“ saß Lena Meyer-Landrut in der Jury

----------------------------------------

One Warm Winter ist eine bundesweite Aufklärungskampagne, die für das Thema Obdachlosigkeit sensibilisieren möchte. Es geht um den Abbau von Vorurteilen und die Akzeptanz von wohnungslosen Menschen und ihre Unterstützung. Neben Geld nimmt die Organisation auch Sachspenden entgegen.

----------------------------------------

----------------------------------------

Kurios: Keine neuen Bilder von Lena Meyer-Landrut

Auf einen neuen Schnappschuss der Musikerin müssen die Fans jedoch weiterhin warten. Ein aktuelleres Bild als das vom 1. Januar gibt es auf Lenas Profil nicht zu sehen.