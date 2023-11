Lena Meyer-Landrut posiert ohne BH – Fans sind hin und weg: „Tolle Frau“

Mit dem Mega-Hit „Satellite“ wurde sie weltberühmt, gewann sogar im Jahr 2010 den Eurovision Songcontest (ESC). Und auch 13 Jahre später ist Lena Meyer-Landrut noch in aller Munde. Auf ihrem Instagram-Profil präsentierte sie sich ihren Fans jetzt in einem heißen Outfit.

Was für ein Anblick auf dem Instagram-Profil von Lena Meyer-Landrut! Die 32-Jährige gibt auf Social-Media ihren rund 5,7 Millionen Follower zwar nicht allzu viel aus ihrem Privatleben preis, allerdings postet sie doch gelegentlich den ein oder anderen Schnappschuss.

Lena Meyer-Landrut posiert in einem knappen Schmetterlings-Oberteil

Und jetzt zeigte sich die Musikerin in einem sehr freizügigen Outfit – doch sie ist nicht alleine. Auf dem Foto zu sehen sind noch zwei weitere Frauen. Das Trio hat jeweils ein Sektglas in der Hand. Sie lachen in die Kamera, Lena wirft der Kamera einen Kussmund zu. Die drei Frauen haben sichtlich Spaß.

Was auf dem Foto besonders ins Auge sticht: Lenas knappes Outfit! Während sie untenherum eine lockere Jeans trägt, geht es obenrum umso heißer zu. Sie posiert in einem mega-knappen Oberteil in Form eines Schmetterlings. Von einem BH fehlt dabei jede Spur.

Fans lieben das, was sie auf dem Profil von Lena Meyer-Landrut sehen

Doch die Fans lieben das Foto. „Einfach eine tolle Frau“, „Wunderschön“ und „Welch ein schicker Schmetterling“, heißt es unter anderem. Dazu zieren zahlreiche Kuss- und Herzchen-Emoticons die Kommentarspalte. Na, diese warmen Worte ihrer Anhänger gehen bei Lena Meyer-Landrut wohl herunter wie Öl.

