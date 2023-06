Lena Meyer-Landrut wartet auf ARD-Auftritt – als plötzlich das Telefon klingelt, wird es wild

Lena Meyer-Landrut ist eine viel beschäftigte Frau, so viel ist sicher. Wenn sie nicht gerade neue Lieder aufnimmt oder bei „The Voice Kids“ als Jurorin nach neuen Talenten sucht, steht sie auch immer mal wieder für Interviews vor der Kamera.

So auch am Montagmorgen (19. Juni). Ihre Fans nimmt Lena Meyer-Landrut dabei in ihrer Instagramstory mit und zeigt auch, was Backstage in der Garderobe passiert. Während sie auf ihren ARD-Auftritt wartet, wird’s dann aber plötzlich wild.

Lena Meyer-Landrut spielt Call-Center bei der ARD

Mit rot geschminkten Lippen und strengem Pferdeschwanz sitzt die Sängerin in ihrer Garderobe und wartet, dass es losgeht. Der perfekte Zeitvertreib ist schnell gefunden, denn plötzlich klingelt das hauseigene Telefon. In ihrer Instagram-Story ist zu sehen, wie Lena Meyer-Landrut den Hörer abnimmt und persönlich antwortet. Dabei geht’s allerdings nicht um ihre Person, sondern ein Thema, das so gar nichts mit ihrer Arbeit zu tun hat.

„Wir sind bei der ARD, aber die Gartenberatung ist jetzt hier nicht. Aber ich könnte mal fragen“, sagt die Sängerin zu der Person an der anderen Leitung. Und es ist anscheinend nicht das erste Mal, dass sie zum Hörer greifen musste. „Es hat hier eben schon mal jemand wegen der Gartenberatung angerufen, vielleicht haben sie da auch etwas verkehrt geschrieben“, erklärt sich Lena ganz höflich.

Sängerin soll plötzlich Gartenberatung machen

Wenig später gibt sie dann ein Update aus der Umkleide, in dem es heißt: „Es reißt nicht ab.“ Als es diesmal klingelt, geht es aber nicht um Garten-Tipps, sondern das Wetter in Wien. In Richtung Handykamera spricht Lena den Anrufer nach.

Ein gewisser Peter aus Berlin hatte sich auf der Garderoben-Leitung der Sängerin gemeldet und gesagt: „Der Wetterbericht, da ist etwas falsch. In Wien ist das falsche Wetter angezeigt.“ Damit dürfte klar sein, sollte es mit Lenas Musik irgendwann nicht mehr laufen, könnte eine Karriere im Call-Center durchaus denkbar sein. Das nötige Vertrauen von ihren Anrufern hat sie anscheinend jetzt schon.