Lena Meyer-Landrut präsentiert neuen Song: Doch alle schauen nur auf ihre Brüste

Lena Meyer-Landrut hat einen neuen Song präsentiert. Besser gesagt eine neue Version ihres schon etwas älteren Songs „Thank You“. Das sorgte bei ihren Fans für viel Aufruhr - doch nicht zwingend wegen der Musik.

In einem weißen Blazer steht Lena Meyer-Landrut in dem Hörsaal des Tieranatomischen Theaters der Humboldt-Universität zu Berlin. Die Kamera fängt nur ihren Oberkörper ein. Das Mikrofon verdeckt ihre Körpermitte.

Lena Meyer-Landrut: Alle achten nur auf ihre Brüste

Sie beginnt gefühlvoll zu singen, die Kamera zoomt immer weiter weg, zeigt am Ende ihren ganzen Körper. Und gibt auch den Blick auf das frei, was Lena Meyer-Landrut unter dem Blazer trägt: einen BH aus weißer Spitze. Dazu eine weiße Schlaghose, die die Schuhe verdeckt. Die Fans sind sich einig: ein heißer Look!

Die 28-Jährige zeigt sich oft und gerne freizügig. Doch daran gewöhnt scheinen sich die Follower der Sängerin noch nicht zu haben. Sie übersäen den Post zum Video bei Instagram mit ihren Kommentaren. Vor allem der BH zieht viel Aufmerksamkeit auf sich.

Eine Auswahl an Kommentaren:

Wow Lena, das ist ja ein heißes Outfit von dir

Siehst du ihren BH blitzen?

Der BH ist so schön!

Netter BH

Fans sind begeistert von Location

Lena Meyer-Landrut zeigt sich in ihrem neuen Video ganz sexy. Foto: imago images

Aber auch eine andere Sache begeistert die Fans - und sie hat nichts mit Lena Meyer-Landrut persönlich zu tun. Die Fans spekulieren, um welche Location es sich handelt.

„Geile Location! Kulisse oder echt?“, will einer wissen. Ein andere denkt: „Das schaut aus wie ein alter Hörsaal von Medizinstudenten, oder? Coole Kulisse!“

Ein Dritter hat eine andere Vermutung: „Starke Location. Ist das der alte OP-Hörsaal von Sauerbruch in Berlin?“ Ein vierter liegt dann richtig: „Ist das im tieranatomischen Theater?“ (cs)