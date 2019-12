Lena Meyer-Landrut präsentiert Song – und die Fans flippen aus: „Ich weiß echt nicht...“

Pünktlich zu Weihnachten hat Lena Meyer-Landrut ihren Fans ein Geschenk gemacht: Nachdem sie bereits eine Akustik-Version ihres Hits „Thank You“ veröffentlicht hatte, gibt es jetzt auch eine neue Version von „Skinny Bitch“, das ebenfalls auf dem neuen Album der Sängerin zu finden ist.

Bei Instagram kündigt Lena Meyer-Landrut das neue Video an. Sie schreibt: „Das Video zur Skinny Bitch (Acoustic Version) OUT NOW.“ Dazu teil sie ein Bild, das sie in einem komplett schwarzen Outfit zeigt. Sie hat ein Mikrofon in der Hand. Aufgenommen wurde das Video wie „Thank You“ im Tieranatomischen Theater der Humboldt-Universität zu Berlin.

Lena Meyer-Landrut: Fans rasten aus

Die Fans sind begeistert vom Song.

Ich weiß echt nicht welche Akustik Version ich schöner finde, man kann es auch nicht sagen weil jede Version auf ihre Weise schön ist

Ich finde das Video mega

Omg das Video berührt mich so krass weil es dem Inhalt des Liedes so nah kommt und es einfach generell ein so schönes Lied ist

Liebe die Akustikversionen so sehr, so magisch & wunderschön. Sie haben was besonders und man hört deine wunderschöne Stimme nochmal mehr raus

Liebe es

Lena Meyer-Landrut veröffentlicht Akustikversion

Lena Meyer-Landrut. Foto: imago images / Future Image

Doch nicht nur für ihr Lied bekommt Lena Meyer-Landrut positives Feedback - auch für ihren Look und ihr Aussehen. „Du bist super attraktiv auf dem Bild“, schreibt ein Follower der Sängerin. Und eine andere Userin kommentiert: „Du bist wunderschön!“ Ein Dritter findet: „Es siehst super aus, was du an hast.“

Das ist Lena Meyer-Landrut:

Lena Johanna Therese Meyer-Landrut wurde am 23. Mai 1991 in Hannover geboren

Bekannt wurde die 28-Jährige durch ihre Teilnahme an der Casting-Show „Unser Song für Oslo“ im Jahr 2009

Beim anschließenden Eurovision Song Contest 2010 gewann Lena mit dem Song 'Satellite'

Sie siegte mit herausragenden 246 Punkten vor der Türkei und Rumänien

2011 trat Lena Meyer-Landrut erneut an und holte in Düsseldorf den zehnten Rang

Ihr aktuelles Album „Only Love, L“ erschien im April 2019

Im kommenden Jahr geht Lena wieder auf Tour

Auch bei Youtube findet das Musikvideo Anklang. Seit der Veröffentlichung des Videos wurde es mehr als 57.000 Mal aufgerufen und hat 266 Kommentare (Stand: Montag, 07.37 Uhr). (cs)