Lena Meyer-Landrut zeigt sich mit IHM: Fans flippen aus – „Ein Traum“

Lena Meyer-Landrut hat es schon wieder getan! Gerade erst überraschte die Sängerin ihre Fans auf Instagram mit einer neuen Frisur, da legt die 31-Jährige direkt noch einmal nach.

Diesmal allerdings nicht mit einem neuen Haarschnitt, sondern mit einem Youtube-Video. Hier zeigt sich Lena Meyer-Landrut glücklich grinsend an der Seite eines Mannes und sorgt damit für Begeisterung bei ihren Fans.

Lena Meyer-Landrut tritt jetzt mit IHM auf

Im auffälligen gelben Kleid und noch mit langen Haaren, steht Lena Meyer-Landrut vor einem Mikrofon und singt. Ihr gegenüber steht Chris Hart. Der US-amerikanische Sänger hat mit der 31-Jährigen den Hit „Life was a beach“ noch einmal neu eingesungen.

Lena Meyer-Landrut: 5 Dinge, die du über sie wissen musst

Lena heißt mit Zweitnamen Johanna und mit Drittnamen Therese

Bei „The Voice Kids“ saß sie neben Künstlern wie Mark Forster oder Nena

Auf dem Album von Rapper Casper ist sie auch zu hören

Sie trat zweimal für Deutschland beim ESC an – 2010 gewann sie diesen sogar

Lena Meyer-Landrut hatte in der Vergangenheit einen Gastauftritt bei der Sesamstraße

Die beiden hatten bei den Aufnahmen anscheinend viel Spaß zusammen, zumindest sieht es im Video ganz danach aus. Und auch die Fans der Sängerin sind begeistert von dem Duo, wie die Kommentare darunter zeigen.

Lena Meyer-Landrut: Duett mit Chris Hart begeistert Fans

Kommentare wie „Um ehrlich zu sein, ich liebe deinen Song“, „Ich liebe das Lied, es verbreitet so eine Leichtigkeit“ oder „Einfach fantastisch. Lena hat sich so positiv weiterentwickelt. Ein Traum“, zeigen, dass Lena mit ihrem Duett gut ankommt.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Und das nicht zum ersten Mal. Denn schon mit der Originalfassung von „Life was a beach“ landete die Sängerin einen Mega-Hit und wurde damit auch im ostasiatischen Raum plötzlich berühmt. Steil bergauf gehen dürfte es mit ihrer Neuauflage des Songs allemal, immerhin holte sie sich mit Chris Hart einen echten Mega-Star ins Boot.

Hier gibt’s weiter Promi- und TV-News:

Denn auch, wenn der Sänger hierzulande vermutlich nur wenigen ein Begriff sein dürfte, ist er in Japan eine Berühmtheit. Musikgigant Universal spricht über Chris Hart als „amerikanisch-japanischen J-Pop-Megastar“. Bleibt abzuwarten, was die Fans in Zukunft noch von diesem Duo hören dürfen.

Hier erfährst du, mit welchem privaten Schnappschuss Lena Meyer-Landrut für Wirbel sorgte.