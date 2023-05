Lena Meyer-Landrut: Sexy Kuss-Foto macht Fans verrückt

Der ESC 2023 in Oslo brachte Lena Meyer-Landrut nicht nur den langersehnten Sieg für Deutschland, sondern auch den perfekten Karriereeinstieg. 13 Jahre später tritt die Hamburger Metal-Band „Lord of the Lost“ in ihre Fußstapfen und will sich vor Musikfans aus ganz Europa behaupten.

Lena Meyer-Landrut hingegen hat sich mittlerweile einem ganz anderen Aufgabenbereich gewidmet. Sie mischt lieber als Coach bei „The Voice Kids“ mit und gibt für ihr Team alles. Kurz vor dem großen Finale am Freitagabend (12. Mai) rührte die Sängerin auf Instagram nochmal ordentlich die Werbetrommel für ihre Kandidatinnen und verdrehte ihren Fans damit ganz schön den Kopf.

Lena Meyer-Landrut rührt die Werbetrommel

Wenn sie nicht gerade für das Sat.1-Format vor der Kamera steht, hält Lena ihre Fans auch gerne via Instagram auf dem Laufenden. Bestimmt nicht täglich, aber trotzdem mit einer gewissen Regelmäßigkeit, meldet sich die Sängerin hier und beglückt ihre Fans mit einem Foto von sich.

Zum Finale gab’s jetzt gleich eine ganze Bilderstrecke von Lena Meyer-Landrut. Im engen Kleid und mit Glitzergürtel präsentiert sie sich selbstbewusst vor der Kamera und sorgt auch mit ihren Kussmund-Aufnahmen für Begeisterung bei ihren Fans. Einen Kuss von Lena würden sicherlich einige gerne abstauben, hier gibt es zumindest einen zum angucken.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Fans sind begeistert von Lenas Look

„So hübsch“, „Dein Look ist mal wieder sowas von next Level. Ich bin mal wieder verliebt“, „Wie krass schön du einfach aussiehst“, oder „Oh mein Gott, Hilfe! Wie wunderschön du bist“, sind nur einige der Nachrichten unter ihren Bildern bei Instagram. Dazu heißt es von Lena: „Finale! Votet für meine drei Powergirls Fia, Daniella und Alexandra.“

Mehr News:

Trotz sexy Aufruf muss sich Lena Meyer-Landrut am Ende der Show allerdings ihre Niederlage eingestehen. Denn am Ende schaffte es keine ihrer drei Kandidatinnen auf Platz eins.

Stattdessen konnte sich Emma aus dem Team Michi und Smudo gegen die Konkurrenz durchsetzen. Für Schlagzeilen sorgte die Kandidatin schon zu Beginn der Show, als sie mit der Coverversion von „Mockingbird“, einem Song von Eminem, das Interesse des US-Rappers weckte. Ihr Auftritt ging auf TikTok viral und Eminem reagierte mit einem Emoji darauf.