Lena Meyer-Landrut: Emotionale Beichte – „Fürchte mich...“

View this post on Instagram

Sunday mood. Still in upside down world. Ich genieße die Langsamkeit grad, bin mit Kleinigkeiten zufrieden, befrei mich von dem Druck meiner letzten 10 Jahre , fürchte mich fast wieder ein wenig davor das alles wieder so schnell wird wie vorher- aber: das hab ich ja auch selber in der Hand ☺️☀️