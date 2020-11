Lena Meyer-Landrut teilt sinnliches Bild – doch sie hat etwas Ernstes mitzuteilen

Sinnlicher Blick, die Lippen lasziv leicht geöffnet, die Hand ans Gesicht gehalten – so sexy zeigt sich Lena Meyer-Landrut jetzt auf Instagram. Auf den ersten Blick könnte man meinen, die Sängerin hat einen neuen Werbedeal an Land gezogen und ist nun neues Testimonial einer Beauty-Marke.

Doch ihr Social-Media-Post hat damit reichlich wenig zu tun. Vielmehr scheint Lena Meyer-Landrut ihre Fans trotz der aktuellen Corona-Lage ermutigen zu wollen, findet dafür ein paar liebevolle Worte.

Lena Meyer-Landrut teilt sinnliches Bild

„Bewerbe mich hiermit als Kopfschmerzmittel-Testimonial. Scheeeeheeerz. Bisschen Glam für den Feed hier…“, schreibt Lena Meyer-Landrut zunächst und beweist damit einmal mehr, dass sie trotz der Ernsthaftigkeit, die ihr Posting eigentlich mit sich bringt, den Sinn für Humor nicht verloren hat.

---------------------

Das ist Lena Meyer-Landrut:

Lena Johanna Therese Meyer-Landrut wurde am 23. Mai 1991 in Hannover geboren

Lena wurde durch ihre Teilnahme am Eurovision Song Contest (ESC) im Jahr 2010 international berühmt

Bei „The Voice Kids“ saß sie zusammen mit Mark Forster in der Jury

Am 5. April 2019 veröffentlichte Lena ihr fünftes Studioalbum „Only Love, L“

2022 will sie auf Tour gehen

---------------------

Lena Meyer-Landrut: Ernste Worte während Corona-Pandemie

Lena Meyer-Landrut (Archivbild) Foto: imago images/Future Image/D. Bedrosian

Und dann wendet die 29-Jährige sich direkt an ihre rund 3,6 Millionen Follower. „Sende euch Sonne und hoffe, ihr habt trotz allem Scheiß eine gute Woche. Falls nicht: Bisschen meditieren und in Ruhe überlegen: Was würde mich jetzt grade happy machen? Und dann machen:) Auch wenn’s nur ein Spaziergang durch die wunderschöne Herbstlandschaft ist.“ Klingt fast so, als würde Lena Meyer-Landrut genau diese Dinge aktuell beherzigen.

Ihre Fans scheinen sich aber vor allem über Lenas Schnappschuss zu freuen. Sie kommentieren:

„Wie hübsch du bist“

„Wowiii neues Lieblingsbild!!“

„Du bist so mega hübsch“

„Mega schönes Foto, Lena“

>>> Hier kannst du den gesamten Post von Lena Meyer-Landrut sehen >>>

Erst vor wenigen Tagen musste Lena Meyer-Landrut ihre Anhänger enttäuschen und ihre „More Love Tour“, die für diesen November geplant war, ins Jahr 2022 verschieben. Immerhin ein kleiner Trost: Die einstige ESC-Gewinnerin arbeitet derzeit an neuen Songs und kündigt bereits ein neues Album für das kommende Jahr an.

---------------------

Mehr zu Lena Meyer-Landrut:

Lena Meyer-Landrut: Tochter von Jürgen Drews stichelt gegen die Sängerin

Lena Meyer-Landrut zeigt üppiges Dekolleté: Fan stellt wilde Vermutung auf

Lena Meyer-Landrut mit ehrlichen Worten – „Komme mir immer schlecht vor“

---------------------

Inwiefern Lena Meyer-Landrut ihre Fans trotz Corona und Tourabsage bei Laune gehalten hat, das erfährst du hier >>> (jhe)