Lena Meyer-Landrut zeigt sich in DIESER Situation – Anblick lässt alle ausrasten

ESC-Gewinnerin Lena Meyer-Landrut ist ein echtes Multitalent. Die Sängerin ist neben ihrer musikalischen Leidenschaft unter anderem als Coach bei „The Voice Kids“ aktiv, versucht sich außerdem als Modedesignerin.

Lena Meyer-Landrut wird von den Fans mit Komplimenten überhäuft. (Archivfoto) Foto: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Im Sommer kam die erste Kollektion von „A lot less“, der Klamottenmarke von Lena Meyer-Landrut, in den Handel. Jetzt arbeitet die 30-Jährige an der nächsten Kollektion – und gewährt ihren Fans per Schnappschuss einen Blick hinter die Kulissen. Und die reagieren verzückt.

Lena Meyer-Landrut zeigt Foto von ihrer Arbeit

Egal, was Lena Meyer-Landrut macht, ihre Fans sind begeistert. Entsprechend freuen sich die Anhänger vor allem über Einblicke in neue Projekte ihres Idols.

Und die 30-Jährige arbeitet tatsächlich gerade an einem neuen Baby in Form ihrer AboutYou-Marke „A lot less“. Am Donnerstag veröffentlichte die „The Voice Kids“-Jurorin auf Instagram ein Foto, dass sie inmitten von Klamotten und Stilbildern zeigt.

Das ist Lena Meyer-Landrut:

Lena Johanna Therese Meyer-Landrut wurde am 23. Mai 1991 in Hannover geboren

Mit 18 Jahren wurde sie von TV-Star Stefan Raab entdeckt

Am 29. Mai 2010 gewann sie mit ihrem Song „Satellite“ den Eurovision Song Contest

Ein Jahr später versuchte sie erneut ihr Glück, ihre Bemühungen mit einem neuen Song blieben aber leider ohne Erfolg

Neben der Musik arbeitet Lena auch als Model und Synchronsprecherin

Von 2013 bis 2016 war sie als Coach in in der Castingshow „The Voice Kids“ zu sehen, unter anderem neben Mark Forster

Auch bei „Unser Song 2017“ saß Lena Meyer-Landrut in der Jury

„Und Zack vom Stuhl ins Büro um die nächste Kollektion von A lot less zu planen“, schreibt die Hannoveranerin zu dem Blick hinter den Kulissen.

Doch nicht nur der Ausblick auf neue Teile bringt die Fans zum Ausrasten – sondern vor allem der Ausblick auf Lena und ihre Frisur. Der Pony-Schnitt ist zu einem verknoteten Dutt hochgesteckt, ein paar Strähnen fallen locker in Lenas Gesicht.

Die verzückten Kommentare häufen sich:

„Lena wie hübsch willst du denn bitte noch sein?“

„Deine Frisur ist einfach everything“

„Lieb' die Frisur“

„Die Frisur steht dir mega, Lena“

„Der Pony steht dir so so gut“

„Schöne Frisur“

„Ah ich liebe deine Friese und ahh ich freue mich schon auf die nächste Kollektion“

„Liebe deine Frisur auf dem Bild sehr dolle“

Da jedes Thema aber zwei Seiten hat, gibt es auch vereinzelte Anhänger, die Negatives äußern – vor allem bezüglich Lenas Modeprojekt.

So findet einer die Kleidung der Sängerin zu teuer und zu einseitig – eine andere Person wünscht sich statt neuer Klamotten lieber neue Musik von Lena Meyer-Landrut.

Wie gewohnt äußert sich die 30-Jährige nicht zu den Kommentaren. In ihrer Story wirbt Lena Meyer-Landrut aber weiter für ihre Modemarke, scheint sich also an der wenigen Kritik nicht zu stören. (kv)