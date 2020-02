Lena Meyer-Landrut: Ausschnitt-Patzer vor den Fans – plötzlich zieht jemand ihr Shirt runter ...

Sängerin Lena Meyer-Landrut zeigt sich gerne ungestellt auf Instagram, lässt ihre Fans an allen Facetten ihres Lebens teilhaben. Doch jetzt hat Lena Meyer-Landrut unfreiwillig ziemlich tief blicken lassen...

Lena Meyer-Landrut: Ausschnitt-Patzer

Lena Meyer-Landrut hat am Montag in Berlin die Werbetrommel für den Kinofilm „Trolls 2– Trolls World Tour“ gerührt. Die Sängerin leiht erneut Troll-Dame Poppy ihre Stimme.

Aber vor dem Pressetermin kam es beim Styling zu einem peinlichen Malheur, wie man auf Instagram sehen kann.

Während die 28-Jährige locker in die Handykamera plaudert, zieht plötzlich jemand Lenas Ausschnitt runter!

Huch, wer greift denn da in Lenas Ausschnitt? Die Sängerin scheint selbst irritiert zu sein. Foto: Instagram: lenameyerlandrut

Doch es besteht kein Grund zur Sorge: Die Hand gehört Lenas Stylistin. So klärt die Künstlerin auf: „Sie versucht gerade noch, das Top, das ich unterm Top habe, verstecken zu lassen.“

Dekolleté-Notfall bei Lena

Die Stylistin war mit Nadel und Faden zu Gange, nähte das eine Top an das oberen weißen Tanktop. Und zeigt sogar noch vollen Körpereinsatz, damit vor den Fotografen nichts verrutscht.

Lenas Stylistin kommt ihr extrem nahe. Foto: Instagram: lenameyerlandrut

In einer anderen Sequenz bei Instagram sieht man, wie die Frau sich mit dem Mund Lenas Ausschnitt nähert – aber nur, um den Faden ab zu beißen.

----------------

Mehr Themen:

-----------------

Beruhigend, dass auch bei einem Multitalent wie Lena Meyer-Landrut nicht alles wie von Zauberhand sitzt.

Ihr Ausschnitt war übrigens nicht das Einzige, was Lena ihren Fans am Montag offenbarte. >>>>Lies hier, was die Sängerin noch verkündete. (kv)