Lena Gercke zeigt After-Baby-Body – offenes Geständnis: „Keine Zeit mehr, um...“

Topmodel Lena Gercke könnte es besser derzeit nicht gehen. Seit Anfang Juli sind sie und Freund Dustin schöne Eltern der kleinen Zoe. Jetzt hat sich Lena Gercke erstmals wieder ohne Babybauch vor der Kamera gezeigt und ihren After-Baby-Body präsentiert – und macht dabei deutlich, wo ihre Prioritäten nun liegen.

Lena Gercke zeigt After-Baby-Body

Sie wurde das erste Topmodel von Heidi Klum – und nun gibt sich Lena Gercke auch alle Mühe, eine Topmama zu werden.

Nach der Geburt ihres Töchterchens Zoe war es jetzt erst einmal still um die 32-Jährige, die sich jetzt erstmals wieder auf Instagram ihren Fans zeigt.

Das ist Lena Johanna Gercke:

Geboren am 29. Februar 1988 in Marburg

Aufgewachsen in Cloppenburg

Siegerin der ersten Staffel von „Germany's Next Topmodel“ 2006

Von 2009 bis 2012 moderierte sie die österreichische Variante der Sendung („Austria's Next Topmodel“)

Es folgen weitere Moderatoren-Jobs

Seit Februar 2018 ist sie Teil der Expertenjury bei „Das Ding des Jahres“

Sie war zuvor mit Jay Khan, Sami Khedira und Kilian Müller-Wolfahrt liiert

Seit 2019 ist sie mit ihrem Freund Dustin Schöne zusammen

Im Juli 2020 kam die gemeinsame Tochter Zoe zur Welt

Offenbar verbringt Lena Gercke gerade vor allem Zeit mit ihrem Baby – und stellt dabei kleine Alltagstätigkeiten eher hinten an, wie sie verriet.

Lena Gercke rastet völlig aus – Freund Dustin kann nur noch ...

Lena Gercke macht offenes Geständnis

Denn auf ihrem Instagram-Foto trägt die Blondine einen rostroten Zweiteiler und macht dabei gleich ein Geständnis zur zerknitterten Hose: „Keine Zeit mehr, um zu bügeln.“

Das scheint die junge Mutter allerdings nicht zu stören. Und auch Lenas Fans sind über das Foto, vor allem über Lenas After-Baby-Body, begeistert:

„Ich bügel seit 10 Monaten nicht mehr. Kinder sind halt wichtiger“

„Du wunderschöne frisch gebackene Mommy“

„Oh, und gleich wieder eine Traumfigur. Spitze!“

Aber egal ob Traumfigur oder nicht – Lena Gercke dürfte gerade so oder so im siebten Himmel schweben.

Auch zum Haare glätten hat Lena Gercke keine Zeit - oder Lust. Bei Instagram zeigt sie sich mit luftgetrocknetem Haar. „Air dry hair for the weekend - Ronja is back“, shreibt die 32-Jährige. So oder so - wir finden, sie sie toll aus. (kv)