Neuer TV-Deal: Lena Gercke mischt „Die Höhle der Löwen” auf

Sie wurde als Heidi Klums schönstes Model im TV berühmt, nun investiert sie zeitweise ins Business: Lena Gercke tritt als Gastjurorin bei „Die Höhle der Löwen“ auf. Am 15. September ergänzt sie das bekannte „Löwen-Rudel“, das bereits eine Woche früher bei RTL+ zu sehen ist.

Gercke unterstützt in der neuen Staffel das Investorenteam rund um Judith Williams, Dagmar Wöhrl, Carsten Maschmeyer, Ralf Dümmel, Janna Ensthaler und Frank Thelen. „Bild“ erfuhr: Lena hatte im Mai einen Drehtag. Normalerweise vertritt ein Gastjuror dort einen festen Investor für kurze Zeit.

Lena Gercke mischt bei „Die Höhle der Löwen” mit

Für die Unternehmerin und Mutter von zwei Kindern ist dies ein nächster Schritt. Sie geht längst ihren eigenen Weg vom Laufsteg ins Business. 2017 startete sie mit „About You“ die Fashion- und Interior-Marke „LeGer by Lena Gercke“, die heute Lifestyle-Produkte und Möbel verkauft und Millionenumsätze erzielt.

Zusätzlich gründete Lena Gercke „Anybody“, ein Wellness-Startup für Gesundheit und Wohlbefinden mit Fokus auf Frauen. Außerdem investiert sie in Immobilienprojekte wie „26Homes.“ Damit zeigt sie, dass sie das Gründen beherrscht und nebenbei auch den Spagat zwischen Familie und Arbeit meistert.

Lena Gercke bringt Unternehmer-Erfahrung mit

Im Podcast „Beyond Business Cast“ sagte sie zu Ann-Katrin Schmitz: „Ich glaube, ich wäre die schlechtere Mutter, wenn ich nicht weitergearbeitet hätte.“ Sechs Wochen nach der Geburt ihrer Tochter Lia stand sie bereits wieder vor der Kamera – mit Unterstützung von Partner Dustin Schöne und einer Nanny.

++ ebenfalls interessant: Lena Gercke macht Geständnis – „Kann sich nicht jede Frau leisten“ ++

Ganz neu ist das Jurorenumfeld für Lena Gercke nicht. Schon 2018 bewertete sie bei ProSieben als Jurorin in Stefan Raabs Show „Das Ding des Jahres“ kreative Erfinderideen. Nun kehrt sie ins Fernsehen zurück – als Model, Unternehmerin und Investorin zugleich.

Mehr Themen und News findest du hier:

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.