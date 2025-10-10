Lena Gercke schwer verletzt – jetzt herrscht Gewissheit

Oh nein, was ist denn da passiert? Topmodel Lena Gercke verletzte sich übel beim Training für eine TV-Show. Mitten im Training zur ProSieben-„Promi Padel WM“ knickte sie um. Das Ergebnis teilt sie wenig später bei Instagram.

Sie schreibt, dass sie so stark umgeknickt sei, dass einfach gar nichts mehr gehe. In einem Video zeigt die Moderatorin die Schwellung an ihrem Fuß. „Ich kann ihn einfach nicht bewegen“, klagt Lena Gercke.

Lena Gercke: Ihre Fans müssen jetzt stark sein

Ein MRT brachte Klarheit. Das traurige und eindeutige Ergebnis? Drei angebrochene Knochen und zwei gerissene Bänder, wie sie bei Instagram berichtet. Zudem folgt die traurige Gewissheit. „Eins weiß ich jedenfalls – spielen werde ich am 18. Oktober leider nicht“, verkündet sie.

Die 37-Jährige hat noch gar nicht richtig realisiert, welchen Einfluss die Verletzung in den kommenden Wochen auf ihren Alltag als Vollzeit-Mama habe. Nun heißt es: Regeneration und Zähne zusammenbeißen.

Die TV-Zuschauer müssen schlussendlich auf das Topmodel verzichten. Doch sie erwartet dennoch eine hochkarätige Starbesetzung. So sind am 18. Oktober beim großen Padel-Event nach „Tagesspiegel“-Informationen unter anderem Mats Hummels und Christoph Kramer dabei. Es wird zur Primetime bei ProSieben und Joyn ausgestrahlt.