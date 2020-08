Lena Gercke: Topmodel verrät offen ihre Pläne – Fans reagieren geschockt

Hui, was ist denn da bei Topmodel Lena Gercke los? Die Neu-Mama hat nach der Geburt ihrer Tochter Zoe offenbar schon wieder Zeit für Romantik – das deuten zumindest ihre Pläne auf Instagram an.

Lena Gercke offenbart intime Pläne

In einem cleanen Look mit gemütlichem Pulli und zersausten Haaren blickt Lena Gercke auf ihrem neusten Foto in die Kamera – und verrät dabei gleichzeitig ihre Pläne für den Freitagabend.

Doch die dürften so manche Fans der 32-Jährigen überraschen.

-------------------------------------

Das ist Lena Gercke:

Geboren am 29. Februar 1988 in Marburg

Aufgewachsen in Cloppenburg

Siegerin der ersten Staffel von „Germany's Next Topmodel“ 2006

Von 2009 bis 2012 moderierte sie die österreichische Variante der Sendung („Austria's Next Topmodel“)

Es folgen weitere Moderatoren-Jobs

Seit Februar 2018 ist sie Teil der Expertenjury bei „Das Ding des Jahres“

Sie war zuvor mit Jay Khan, Sami Khedira und Kilian Müller-Wolfahrt liiert

Seit 2019 ist sie mit Dustin Schöne zusammen, im Juli 2020 wurden sie Eltern einer Tochter

-------------------------------------

So kommentiert Lena Gercke ihren Beitrag mit dem Satz: „Fertig für 'Netflix und Chill'“, hängt dahinter noch ein lachendes Smiley an.

Ob der frischgebackenen Mama nicht bewusst ist, welchen Codesatz sie da gerade genutzt hat?

Lena Gercke: Fans reagieren geschockt auf Geständnis

Ihren Fans ist dagegen nur allzu bekannt, dass der Ausdruck 'Netflix und Chill' gerne als Umschreibung für Geschlechtsverkehr dient – unverblümt sprechen sie die erste „GNTM“-Siegerin darauf an.

„Netflix und Chill ist voll 2019! Es heißt jetzt 'Amazon Prime & hämmer ihn rein!'“

„Das heißt Geschlechtsverkehr, oder nicht?“

„Was? Soweit ich weiß, ist das dann Eltern-Sex! Naja in jedem Fall viel Spaß dabei!“

Es gibt aber auch Kommentare, in denen Lena Gercke einfach nur für ihr umwerfendes Aussehen beim harmlosen TV gucken gelobt wird.

Wie Lena Gercke und ihr Freund Dustin Schöne letztlich wirklich ihren Freitagabend verbracht haben, bleibt wohl das Geheimnis des süßen Paares – aber es heißt ja, eine Frau genießt und schweigt.