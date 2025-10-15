Ersatz für Padel-WM steht! Tennis-Star springt für Lena Gercke ein

Lena Gercke ist nicht nur Model und Unternehmerin, sondern auch sportlich immer in Bewegung. Nun wollte sie ihre Fitness bei der großen „Promi Padel WM“ auf ProSieben unter Beweis stellen. Doch ausgerechnet beim Training passierte das Unglück: Drei angebrochene Knochen, zwei gerissene Bänder, das WM-Aus war besiegelt.

Die Frage, wer Lena Gercke nun ersetzt, beantwortet „Bild.“

Ersatz für Lena Gercke steht fest

Ein echter Tennis-Star übernimmt kurzfristig. Pro7-Sprecher Christoph Körfer sagt zu „Bild“: „Lena Gercke hat sich leider im Training so schwer verletzt, dass sie am Samstag nicht bei der Promi-Padel-Weltmeisterschaft zum Schläger greifen kann. Wimbledon-Siegerin Angelique Kerber springt kurzfristig für sie ein und will ihre Titelsammlung erweitern.“

Weiter heißt es: „ProSieben wünscht Lena schnelle und schmerzfreie Genesung. Wir freuen uns, dass Angelique Kerber die Padel-Herausforderung annimmt. Das wird für ihre Gegner Christoph Kramer und Mats Hummels eine harte Challenge.“

Angelique Kerber ersetzt Lena Gercke

Obwohl Angelique Kerber ihre Tennis-Karriere im letzten Jahr beendete, ist sie als Mutter zweier Kinder weiterhin in Topform. Padel-Erfahrung bringt sie ebenfalls mit. Auf Instagram postete Kerber vor rund einem Jahr ein Matchfoto und schrieb: „Ich habe eine neue Leidenschaft gefunden … kleinerer Platz, mehr Teamplay und genauso viel Action!“ Lena Gercke muss nun also aussetzen.

Die „Promi Padel WM“ 2025 lockt Stars in die neue Trend-Sportart. Padel kombiniert Tennis und Squash: Das Feld misst 10 × 20 Meter und ist von Glas- und Gitterwänden umgeben, die aktiv ins Spiel einbezogen werden. Der Ball muss vor dem Zurückspielen zuerst auf dem Boden des gegnerischen Feldes aufkommen.

Die erste „Promi Padel WM“ startet am Samstag, 18. Oktober 2025, ab 20 Uhr im SAP Garden in München. ProSieben und Joyn übertragen das Spektakel live im TV und Stream. Lena Gercke wird von zu Hause aus mitfiebern und hoffentlich bald wieder auf den Court zurückkehren.