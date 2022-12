Lena Gercke: Sorge um hochschwangeres Model – „Ich brauche eure Hilfe“

Lange kann es nicht mehr dauern, bis Lena Gercke ihr Baby auf die Welt bringt. Die GNTM-Gewinnerin der ersten Staffel erwartet derzeit ihr zweites Kind mit Partner Dustin Schöne.

Im Mai ist die zweite Schwangerschaft des Models unfreiwillig an die Öffentlichkeit geraten. Paparazzi sollen Lena Gercke entlarvt haben. Nun – mehr als ein halbes Jahr später – steht die Geburt bevor, die riesige Babykugel der 34-Jährigen ist nicht mehr zu übersehen.

Lena Gercke: Kurz vor der Geburt erkrankt sie schwer

Doch um Lena Gercke soll es so kurz vor dem Entbindungstermin gar nicht gut stehen. Im Netz gibt die Naturschönheit ein Update zu ihrer aktuellen Verfassung. Und so viel sei gesagt: In diesem Zustand würde wohl keine Frau gerne im Kreißsaal auftauchen.

Laut eigenen Angaben ist das Model bereits seit einer Woche ans Bett gefesselt: „Ok Leute, ich brauche eure Hilfe. Bitte schickt mir eure Lieblingsweihnachtsfilme! Ich liege jetzt seit sieben Tagen krank im Bett.“ Unter welchen Beschwerden Lena genau leidet, verrät sie nicht. Da sie allerdings schon seit einer Woche nicht mehr das Bett verlassen kann, ist davon auszugehen, dass es die Fernsehmoderatorin ziemlich aus der Bahn geworfen hat.

Lena Gercke bittet Fans um Unterstützung

Mit besinnlichen, romantischen oder auch lustigen Weihnachtsfilmen versucht sich Lena Gercke nun bei guter Laune zu halten. „Ich brauche ein paar gute Vibes“, betont sie. Verständlich. Jeder, der schon einmal krankheitsbedingt in den eigenen vier Wänden eingesperrt gewesen ist, weiß, wie schnell einen diese Situation deprimieren kann.

Zumal Lena die Adventszeit sicherlich lieber mit ihrer zweijährigen Tochter Zoe und Freund Dustin Schöne verbringen würde. Weihnachtsmärkte, Schlittschuhlaufen oder die Schaufenster in der Innenstadt bestaunen: All das fällt für Lena Gercke erst einmal aus.

Bleibt nur zu hoffen, dass Weihnachtsklassiker wie „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“, „Der Grinch“ oder „Kevin – Allein zu Haus“ ihr zumindest ein bisschen Vorfreude auf das große Fest machen. Im Hinblick auf ihre kommende Entbindung dürfte Lena Gercke derzeit allerdings ganz andere Sorgen als Weihnachten haben.