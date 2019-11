Sie hat es schon wieder getan! Topmodel Lena Gercke nimmt sich aktuell ein paar Tage Auszeit vom anstrengenden Modelleben und genießt ihre freie Zeit in den Bergen. Und dort liefert uns die erste GNTM-Gewinnerin eine unbeschreibliche Aussicht. Und zwar von sich selbst.

Lena Gercke teilt mit ihren Fans einen Relax-Moment im Hotelpool, zeigt sich mit fescher Sonnenbrille im heißen Badeanzug und blickt verträumt in die Kamera. Doch Moment: Das kommt uns irgendwie bekannt vor.

Lena Gercke: Sexy Bild im Pool – ein Detail sticht sofort ins Auge

Richtig! Es ist nicht das erste Mal, dass Lena Gercke diese private Pool-Fotosession macht. Gleiche Pose, gleiches Outfit, gleicher Ort.

Denn bereits vor einem Jahr hat es sich Heidi Klums schönste Entdeckung im Naturhotel Forsthofgut im österreichischen Hütten gut gehen lassen. Fünf Sterne, Wellness ohne Ende.

Zurück dorthin, wo alles anfing

Mit den Worten „Back at where it all started last year“ (zu Deutsch: „Zurück dorthin, wo alles anfing“) liefert die 31-Jährige den Déjà-vu-Beweis. Dazu folgte auch gleich noch das Bild von damals hinterher.

Lebna Gercke im Pool Foto: Instagram/ Lena Gercke

Lena Gercke: Besondere Erinnerungen mit Hotel

Warum ausgerechnet dieser Ort so eine große Bedeutung für Lena Gercke hat? In dem Naturhotel lernte sie vor einem Jahr ihren Freund Dustin Schöne (34) kennen und lieben. Der Regisseur und Geschäftsführer einer Produktionsfirma weicht der schönen Blondine seitdem nicht von der Seite.

Immer mal wieder postet Lena Gercke süße Pärchenbilder von sich und Dustin auf Instagram.

Schade eigentlich, dass er diesmal nicht mit auf dem Bild ist. Denn diese Aussicht wäre zumindest auch mehr als ansehnlich...