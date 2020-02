Schwangere Lena Gercke: Irres Foto aufgetaucht – Fans sehen aber noch DAS und rasten aus

Lena Gercke ist Model, Moderatorin und bald schon Mama. Die 31-Jährige erwartete derzeit ihr erstes Kind mit Freund Dustin Schöne (35).

Seit der Bekanntgabe der Schwangerschaft vor einigen Wochen hält die erste Gewinnerin von „Germany's Next Topmodel“ ihre Follower auf dem Laufenden. Immer wieder ist auch der süße Babybauch von Lena Gercke zu sehen.

Lena Gercke schwanger: Irres Foto augetaucht

Nun ist ein Foto aufgetaucht, auf dem die Blondine im Fitnessraum posiert und dabei die gar nicht mal mehr so kleine Kugel zur Schau stellt. Neben ihr: Blogger Riccardo Simonetti, der das Foto bei Instagram geteilt hat. Er hat sich in die gleiche Pose geworfen, streckt seinen ebenfalls nicht ganz so kleinen Bauch raus.

Dazu schreibt der 26-Jährige mit einem Zwinker-Emoji: „Wer hat den größeren Babybauch?“

Das ist Lena Gercke:

Geboren am 29. Februar 1988 in Marburg

Aufgewachsen in Cloppenburg

Siegerin der ersten Staffel von „Germany's Next Topmodel“ 2006

Von 2009 bis 2012 moderierte sie die österreichische Variante der Sendung („Austria's Next Topmodel“)

Es folgen weitere Moderatoren-Jobs

Seit Februar 2018 ist sie Teil der Expertenjury bei „Das Ding des Jahres“

Sie war zuvor mit Jay Khan, Sami Khedira und Kilian Müller-Wolfahrt liiert

Fans freuen sich riesig über Bild

Die Fans - sowohl des Models auch als des Bloggers - freuen sich riesig über das lustige Foto. Und rasten aus, die beiden zusammen auf einem Bild zu sehen.

Eine Auswahl an Kommentaren:

Ach süß. Was wird's bei dir?

So süß!

Cute.

Oh wie schön!

Beide wundervoll!

Zum Piepen das Foto

Ahh ihr Süßen!

Fast 17.000 Likes hat das Bild mittlerweile (Stand: Dienstag, 12 Uhr).