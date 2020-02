Lena Gercke schwanger: Überraschung! Jetzt zeigt sie ...

Lena Gercke hat vor Kurzem mit süßen News überrascht: Das Model ist schwanger und bekommt bald sein erstes Kind.

Seit rund einem Jahr ist die 31-Jährige mit ihrem Freund Dustin Schöne (35) liiert. Jetzt die frohe Nachricht: Bald sind sie zu dritt! Mit einem Babybauch-Foto aus dem Winterurlaub verkündete Lena Gercke die Baby-Neuigkeiten.

Lena Gercke zeigt Babykugel bei Instagram

Doch seitdem ist es ziemlich still geworden um die erste Gewinnerin von „Germany's Next Topmodel“. Besser gesagt um ihren Baby-Bauch. Denn der war seit der Verkündung nicht mehr zu sehen. Bis jetzt! Denn nun hat Lena Gercke in ihrer Instastory ein Video gepostet, in dem der kleine Bauch sehr gut zu erkennen ist und auch gar nicht mehr so klein erscheint.

Lena Gercke zeigt ihren Babybauch. Foto: Screenshot/Instagram Lena Gercke

Das ist Lena Gercke:

Geboren am 29. Februar 1988 in Marburg

Aufgewachsen in Cloppenburg

Siegerin der ersten Staffel von „Germany's Next Topmodel“ 2006

Von 2009 bis 2012 moderierte sie die österreichische Variante der Sendung („Austria's Next Topmodel“)

Es folgen weitere Moderatoren-Jobs

Seit Februar 2018 ist sie Teil der Expertenjury bei „Das Ding des Jahres“

Sie war zuvor mit Jay Khan, Sami Khedira und Kilian Müller-Wolfahrt liiert

Zu Beginn des Videos sieht man lediglich einen Spiegel. Lena Gercke ist weit und breit nicht in Sicht. Im Hintergrund läuft Michael Jackson und dann: Kommt das Model plötzlich ins Bild. Und tanzt den legendären Moon-Walk des Sängers. Während der beeindruckenden Performance können die Fans einen ganz kurzen Blick auf die Baby-Kugel erhaschen.

Fans fragen sich: „Wo ist dein Babybauch hin?“

Die Fans von Lena Gercke fragen sich bei Instagram immer wieder, wo der Bauch hin ist. Seit der Bekanntgabe postete die Blondine lediglich Bilder, auf dem nur ihre obere Körperhälfte zu sehen ist, welche, auf denen die Körpermitte geschickt kaschiert ist oder Bilder aus einer Zeit, bevor sie schwanger war. Hier mehr dazu.

Wann ihr erstes Kind zur Welt kommen wird, das haben die 31-Jährige und ihr Lebensgefährte noch nicht verraten. (cs)