Lena Gercke rastet völlig aus – Freund Dustin kann nur noch ...

Lena Gercke und ihr Freund Dustin Schöne halten sich sehr bedeckt. Es gibt nur eine Handvoll Pärchen-Fotos. Erst als Lena Gercke offiziell verkündete, dass sie schwanger ist, wurde mehr über ihre Liebe bekannt.

Wann genau die beiden ein Paar wurden und wie Lena Gercke den Regisseur und Geschäftsführer einer Produktionsfirma kennengelernt hat, verraten die beiden bis heute nicht.

Lena Gercke liefert Performance im Auto ab

Nun hat Lena Gercke das erste Mail ein gemeinsames Video der beiden veröffentlicht. Auf Tik Tok sitzt das Model in einem Auto und rastet völlig aus – neben ihr Freundin Dustin Schöne.

Wie lange Lena Gercke und Dustin Schöne schon zusammen sind, ist unklar. Er ist Regisseur sowie Geschäftsführer einer Produktionsfirma namens „Saltwater“. Foto: imago images / Photopress Müller

Im Radio läuft der Song „Show me love“ von Robin S. Lena Gercke mimt á la „Mini-Playback-Show“ mit Marijke Amado die Sängerin und fragt ihren Freund: „Erinnerst du dich an den Song?“ Dann schreit sie laut „Ouuuuhhh“. Dabei wirft sie ihren Kopf hin und her und versucht im Auto zu tanzen.

Zwei Mal wird kurz Dustin eingeblendet. Er kann nur staunen. Er schaut seine Freundin mit einem Blick an, der mehrfach gedeutet werden kann. Ist der verwundert? Beschämt? Sprachlos?

Die Fans feiern Lena Gercke auf jeden Fall für diesen kleinen musikalischen Ausraster.

Hier einige Kommentare:

„Der Gesichtsausdruck von Dustin ist der Wahnsinn!“

„Cool bleiben, sie ist schwanger, sie darf das.“

„I feel it 2.“

„So schaut mich mein Mann auch an.“

„Hahahaha, seine Blicke. So gut!“

Eins ist klar: Wer solche bekloppten Pärchen-Videos teilt, scheint den passenden Partner gefunden zu haben.

Doch wann nun das gemeinsame Kind von Lena Gercke und Dustin Schöne auf die Welt kommt und ob es ein Junge oder ein Mädchen wird, das ist auch noch ein Geheimnis. (ldi)

