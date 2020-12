Lena Gercke privat wie nie zuvor! Model spricht offen über Zoe: „Mir war nicht bewusst, was es heißt, ein Baby zu haben“

Für Lena Gercke hat sich am 6. Juli 2020 alles verändert: Töchterchen Zoe kam zur Welt. Seitdem steht das Leben des Models Kopf.

Nur wenige private Dinge teilt das Model mit seinen Fans – bis jetzt. Denn nun zeigt sich Lena Gercke in einer Dokumentation so privat wie noch nie.

Lena Gercke spricht offen über Schwangerschaft

Den persönlichen Film drehte zu einem Großteil Dustin Schöne, der Partner von Lena Gercke und Vater von Töchterchen Zoe. Dass die Schwangerschaft ein Teil der Doku wird, war nicht geplant, zumindest anfangs nicht.

Doch dann änderte sich alles. Eine der ersten, die von dem Familienzuwachs erfuhr, war Lena Gerckes Mutter Elvira. In der Doku erzählt sie, wie sie erfahren hat, dass sie Oma wird.

Lena Gercke und Dustin Schöne Foto: Ursula Düren/dpa

So erzählte Lena Gercke ihrer Mutter vom Baby

„Dustin und Lena kamen nach Cloppenburg zu uns und dann hat sie mir eine Karte überreicht mit einem Ultraschallbild. Und mir gratuliert zur zukünftigen Oma. Da bin ich aus allen Wolken gefallen“, so die Mutter der ersten Gewinnerin von „Germany's Next Topmodel“.

Das ist Lena Gercke:

Lena Johanna Gercke wurde am 29. Februar 1988 in Marburg geboren

Als allererste „Germany's Next Topmodel“-Siegerin wurde das Model im Jahr 2006 bekannt

Von 2009 bis 2012 moderierte sie die österreiche Version der Model-Castingshow

Anschließend saß sie für zwei Jahre in der „Das Supertalent“-Jury

Seit 2019 betreibt sie ihre eigene Modemarke „LeGer by Lena Gercke“

Im Juli 2020 kam ihre Tochter Zoe zur Welt, Vater ist Freund Dustin Schöne

Zuerst habe sie gedacht: „Das kann nicht sein! Das passt jetzt doch gar nicht.“ Gesagt habe sie das den werdenden Eltern zwar nicht – aber gedacht, so Elvira Gercke. „Wie will sie das schaffen, was jetzt alles auf sie zukommt?“

Lena Gercke: „Mir war nicht bewusst, was es heißt, ein Baby zu haben“

Gefreut habe sie sich natürlich trotzdem: „Es ist ein Segen gewesen. Es gibt nichts Schöneres im Privatleben, als wenn ein Baby kommt und man eine eigene Familie gründen kann.“

Auch die 32-Jährige gibt zu, sie habe es unterschätzt, was es heißt, ein Kind zu bekommen. Lena Gercke in ihrer Doku: „Ich habe die Situation einfach angenommen. Zu dem Zeitpunkt war mir noch gar nicht bewusst, was es heißt, ein Baby zu haben.“ (cs)