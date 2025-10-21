Lena Gercke hochemotional nach schwerer Verletzung: „Krassesten Schmerzen“

Der Oktober läuft für Topmodel Lena Gercke alles andere als rund. Eigentlich wollte die 37-Jährige ehrgeizig bei der ProSieben-„Padel-WM“ am 18. Oktober antreten. Doch es kam alles anders. In der intensiven Vorbereitung knickte sie plötzlich um. Die schlimme Folge? Drei angebrochene Knochen und zwei gerissene Bänder.

An eine Teilnahme war nicht mehr zu denken. Vielmehr kämpft sich die zweifache Mutter Schritt für Schritt zurück und erlebt dabei alle Höhen und Tiefen. Auf Instagram gibt sie nun ein besorgniserregendes Gesundheits-Update.

Lena Gercke durchlebt qualvolle Phasen

In ihrer Instagram-Story zeigt Lena Gercke ihren einbandagierten und hochgelagerten Unterschenkel und lässt ihre Follower an ihrem Genesungsprozess teilhaben. „Kleines Fußupdate. Letzte Woche gings so richtig bergauf, so dass ich teilweise ohne Krücken im Haus gehen konnte“, beschreibt sie.

Doch plötzlich kam alles anders. Offenbar hat sie ihren Fuß wieder zu schnell belastet. Das hat nun massive Folgen, die Lena Gercke sofort merkt. „Ich bin heute eine Treppe ohne Krücken gelaufen und seitdem habe ich die krassesten Schmerzen im Fuß, dazu seit vier Tagen Fieber. Ohne, dass ich es wirklich gemerkt habe. Seit heute Kopfschmerzen aus der Hölle“, berichtet Lena Gercke.

Das Topmodel ist nicht alleine…

Ihre Worte lassen erahnen, wie sehr sie die Situation mitnimmt. Aktuell heißt es für das Topmodel nun wieder: Schonung, Geduld und viel Durchhaltevermögen. Doch das wird ihr erschwert. Der Grund? Sie ist aktuell mit ihren Kindern alleine zu Hause.

„Gott sei Dank kommt die beste Mama der Welt, die allerdings auch krank ist, um zu helfen. Im Moment weiß ich gar nicht mehr, wohin mit mir. Das ständige Gefühl, nichts und niemandem wirklich gerecht zu werden, ist fast das Schlimmste daran“, fügt die 37-Jährige hinzu.

Sicher ist: Ihre Familie, Freunde und ihre Fans sind ganz nah an Lena Gerckes Seite. So erreichten sie in den vergangenen Wochen zahlreiche kraftspendende und liebevolle Reaktionen auf ihrem Instagram-Account.