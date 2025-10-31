Lena Gercke erlebte Schreckmoment – jetzt gibt sie ein Update

Topmodel Lena Gercke macht aktuell eine besonders schwere Zeit durch. Kurz vor dem Start der ProSieben-„Padel-WM“ am 18. Oktober verletzte sie sich in der Vorbereitung schwer. Die Folge: drei angebrochene Knochen und zwei gerissene Bänder.

Eine Teilnahme war geplatzt. Nun kämpft sie sich Schritt für Schritt und mühsam zurück in den Alltag. Dabei erlebt sie alle Höhen und Tiefen. Nach einem Rückschlag und einem Stimmungstief ging es bergauf. Doch nun verletzte sie sich scheinbar erneut.

Lena Gercke erlebte einen Tiefschlag

Auf Instagram gewährt sie ihren Followern in ihrer Story ehrliche Einblicke: „So, nachdem ich gestern wieder mit dem Fuß umgeknickt bin, bin ich jetzt wieder vorsichtiger.“ Das Topmodel startete zu früh wieder durch und belastete ihren Fuß zu stark.

Schnell wird deutlich: Nun hat die zweifache Mutter daraus gelernt. Unterstützung bekommt sie dabei nicht nur von ihrer Familie, ihrer Mutter und ihrer zwei Kinder sowie ihrer Freunde und Bekannten, sondern auch von moderner Technik.

Nun vertraut sie auf modernste Technik

Lena Gercke holte sich ein Regenerationsgerät ins Haus. „Ich habe mir ein eigenes Therapiegerät geholt, was bei Bänderissen wohl super unterstützen soll,“ verrät sie in ihrer Instagram-Story. Die 37-Jährige zeigt ihren Followern, wie sie es am Fuß anwendet.

Jetzt heißt es: Geduldig bleiben, um bald wieder topfit zurückzukehren. Mit der Rückendeckung ihrer Community und Familie ist sie dafür bestens gewappnet. Es bleibt zu hoffen, dass sie ihre Füße bald wieder komplett belasten kann. In nächster Zeit dürfte sie mit ihren Fans wie gewohnt neue Updates ihres Genesungsprozesses teilen.