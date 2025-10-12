Lena Gercke meldet sich nach Unfall – „Dann hab’ ich mich selbst zerstört“

Das hat sich GNTM-Star Lena Gercke wohl anders vorgestellt. Bei den Vorbereitungen zur ProSieben-„Promi Padel WM“, die am Samstag (18. Oktober) stattfindet, hat sich die 37-Jährige verletzt.

Auf Instagram hält Lena Gercke ihre rund 3,3 Millionen Follower auf dem Laufenden und hofft inständig darauf, dass die Verletzung nicht allzu gravierend ist. Doch nach dem MRT hat die zweifache Mutter keine guten Nachrichten…

Lena Gercke meldet sich nach Sportunfall

Lena Gercke wollte am Samstag (18. Oktober) bei der „Promi Padel WM“ alles geben, um sich den Sieg zu sichern. Doch daraus wird jetzt nichts mehr – die „Leger“-Designerin hat sich schwer verletzt. Es geschah beim Training mit ihrem Partner Dustin Schöne, den sie nach eigenen Angaben „zerstören“ wollte.

„Dann hab’ ich mich selbst zerstört”, teilt das Model auf Instagram mit. Nach dem Unfall geht es für Lena Gercke zum Arzt. Das Ergebnis des MRT: Drei angebrochene Knochen und zwei gerissene Bänder! Ein Schock für die 37-Jährige, wie sie auf Instagram schreibt: „Ich muss sagen, mit dieser Diagnose habe ich auf keinen Fall gerechnet. Wie kann man von einmal umknicken sich drei Knochen anbrechen und zwei Bänder reißen?“

Zahlreiche Fans und Kollegen wünschen Lena Gercke nun gute Besserung. In den Kommentaren berichten einige Instagram-Nutzer auch von ihren eigenen Erfahrungen. „Gute Besserung. Ich hatte im Mai genau das gleiche und verstehe bis heut nicht, wie beim Umknicken Knochen brechen können“, schreibt ein Fan beispielsweise.

Ein anderer kommentiert: „Gute Besserung! Schnelle Genesung! Ich habe mir vor knapp einem Jahr auch zwei Mittelfußknochen gebrochen. Lass dir Zeit mit der Genesung, gerade in den ersten sechs Wochen. Bis ich wieder schmerzfrei war, dauerte es fünf Monate.“