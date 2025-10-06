Lena Gercke geschieht Missgeschick – „Als hätte ich eine Schlägerei gehabt“

Sie ist Model, Unternehmerin, Moderatorin und seit Jahren ein fester Bestandteil der deutschen Promi-Welt: Lena Gercke. Die erste Gewinnerin von „Germany’s Next Topmodel“ hat sich längst von ihrer Casting-Show-Vergangenheit gelöst und eine beeindruckende Karriere aufgebaut.

Gerade noch auf dem Laufsteg, dann schon mitten im Chaos: Für Lena Gercke jagt derzeit ein Termin den nächsten. Kaum hatte die 37-Jährige bei der glamourösen Modenschau von L’Oréal in Paris ihre Runden gedreht, saß sie schon wieder im Flieger Richtung Berlin. Durchatmen? Fehlanzeige. Schlaf? Ebenfalls Mangelware. Und dann passierte das Missgeschick.

Lena Gercke passiert Missgeschick

Auf Instagram meldete sich Lena Gercke wenig später bei ihren 3,3 Millionen Followern und erzählte mit einem Augenzwinkern von einem kleinen Missgeschick. „Wisst ihr, was passiert ist?“, fragte sie neugierig in die Kamera. Die Antwort lieferte sie gleich selbst: „Ich bin nach meinem Zwei-Stunden-Schlaf in Paris morgens einfach ausm Auto gefallen.“

Mit einem selbstironischen Lachen schilderte die Moderatorin und Designerin die Szene. „Ja, hat zum Glück keiner gesehen. War sehr elegant“, kommentierte sie das Malheur. Ihre Fans mussten schmunzeln und Lena Gercke nahm’s wie immer mit Humor.

Lena Gercke zeigt Kratzer auf Instagram

Allerdings blieb der Sturz nicht folgenlos. In einem früheren Story-Slide präsentierte Lena Gercke ihre rechte Hand. Deutlich zu erkennen: Kratzer und Schürfwunden, die an eine kleine Prügelei erinnerten. „Sieht aus, als hätte ich eine Schlägerei gehabt“, schrieb sie trocken dazu.

++ auch interessant: Lena Gercke brauchte eine Auszeit – „War einfach zu viel“ ++

Anstatt sich zu beklagen, machte Lena Gercke lieber Witze über ihre eigene Tollpatschigkeit. Genau dieser Mix aus Disziplin, Glamour und Bodenständigkeit prägt ihr Image seit Jahren.

Mehr Themen und News:

Lena Gercke zeigt regelmäßig, dass hinter der perfekten Fassade auch echte, manchmal chaotische Momente stecken. Auf Instagram gibt sie nicht nur Einblicke in ihre Fashion-Welt, sondern auch in ihr Familienleben mit Partner Dustin Schöne und den beiden Töchtern.